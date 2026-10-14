14 октября 2026 СРЕДА
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Казачьи традиции – с детства: в Балашове отметили Покров Пресвятой Богородицы

Новости
Казачьи традиции – с детства: в Балашове отметили Покров Пресвятой Богородицы


В структурном подразделении МАОУ СОШ №9 имени П.А. Столыпина города Балашова Саратовской области в группах казачьей направленности отметили праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Особыми гостями торжества стали дети участников специальной военной операции.

Казачьи традиции – с детства: в Балашове отметили Покров Пресвятой Богородицы

Знакомство с историей и народными играми

Казачата вместе с приглашенными ребятами пели песни, водили хороводы и играли в традиционные игры. В ходе мероприятия школьники узнали об истории и духовном смысле одного из самых почитаемых православных праздников.

Казачьи традиции – с детства: в Балашове отметили Покров Пресвятой Богородицы

Подарки своими руками

Приятным сюрпризом для ребят стал визит гостя Алексея Бакунина. Он подарил юным казакам мягкие игрушки, которые сделал своими руками.

Казачьи традиции – с детства: в Балашове отметили Покров Пресвятой Богородицы

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