Казачьи традиции – с детства: в Балашове отметили Покров Пресвятой Богородицы

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В структурном подразделении МАОУ СОШ №9 имени П.А. Столыпина города Балашова Саратовской области в группах казачьей направленности отметили праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Особыми гостями торжества стали дети участников специальной военной операции.Казачата вместе с приглашенными ребятами пели песни, водили хороводы и играли в традиционные игры. В ходе мероприятия школьники узнали об истории и духовном смысле одного из самых почитаемых православных праздников.Приятным сюрпризом для ребят стал визит гостя Алексея Бакунина. Он подарил юным казакам мягкие игрушки, которые сделал своими руками.С верой и любовью растим будущее России!