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С начала года в многоквартирных домах региона заменили 164 лифта

Новости / Новости ЖКХ
С начала года Фонд капитального ремонта Саратовской области принял 299 видов строительно-монтажных работ в 178 многоквартирных домах.

 

 
Работы включали капитальный ремонт фасадов, крыш, внутридомовых инженерных коммуникаций, а также замену лифтового оборудования.
 
«В 2026 году в рамках краткосрочного плана областной программы капремонта в регионе заменили 164 лифта в 49 многоквартирных домах. Так, например, в Саратове капитально отремонтировали лифтовое оборудование в 9-этажном доме по адресу: ул. Огородная,147. Новые лифты отличаются плавностью хода, они менее шумные и имеют более высокую энергоэффективность», - рассказал министр строительства и ЖКХ области Михаил Бутылкин.
 
Проверить, включен ли ваш дом в программу капремонта и сроки проведения работ, можно на официальном сайте Фонда - fkr64.ru
 
За реализацией программы капремонта в регионе можно следить в канале Фонда капитального ремонта Саратовской области в национальном мессенджере «MAX» (https://max.ru/id6450999440_gos),
а также в официальных группах в соцсетях "ВКонтакте (https://vk.ru/fond_kapremonta64)
и «Одноклассники» (https://ok.ru/group/70000001239921).
 
Фото предоставлены Фондом капитального ремонта Саратовской области.
Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области