С начала года в многоквартирных домах региона заменили 164 лифта

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Работы включали капитальный ремонт фасадов, крыш, внутридомовых инженерных коммуникаций, а также замену лифтового оборудования.«В 2026 году в рамках краткосрочного плана областной программы капремонта в регионе заменили 164 лифта в 49 многоквартирных домах. Так, например, в Саратове капитально отремонтировали лифтовое оборудование в 9-этажном доме по адресу: ул. Огородная,147. Новые лифты отличаются плавностью хода, они менее шумные и имеют более высокую энергоэффективность», - рассказал министр строительства и ЖКХ области Михаил Бутылкин.Проверить, включен ли ваш дом в программу капремонта и сроки проведения работ, можно на официальном сайте Фонда - fkr64.ruЗа реализацией программы капремонта в регионе можно следить в канале Фонда капитального ремонта Саратовской области в национальном мессенджере «MAX» (https://max.ru/id6450999440_gos),а также в официальных группах в соцсетях "ВКонтакте (https://vk.ru/fond_kapremonta64)и «Одноклассники» (https://ok.ru/group/70000001239921).Фото предоставлены Фондом капитального ремонта Саратовской области.Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области