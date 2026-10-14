Палитра впечатлений представлена на итоговой выставке в честь юбилея «Хвалынских этюдов»

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В Саратовском областном Доме работников искусств открылась итоговая выставка юбилейного X Всероссийского фестиваля творчества «Хвалынские этюды К. С. Петрова‑Водкина».В экспозиции — более 60 творческих работ преподавателей и студентов, каждая из которых словно вдыхает волжский ветер, бережно сохраняет очарование узких хвалынских улочек и оставляет на холсте неповторимый почерк автора.- Юбилейная выставка предстает не просто как итог фестиваля, а как живая палитра России: сотни впечатлений, тысячи мазков и множество историй, соединенных в масштабное художественное полотно, - отметила директор Саратовского областного Дома работников искусств Инна Десницкая.Перед началом открытия гостей приветствовал «Народный» фольклорно‑этнографический ансамбль «Забава» под руководством заслуженного работника культуры Анжелики Глумовой.Исполняющая обязанности Председателя Поволжского отделения Российской академии художеств, заслуженный работник культуры РФ Светлана Кузнецова вручила награды за вклад в подготовку и проведение фестиваля: почётную грамоту Российской академии художеств — министру культуры Саратовской области Наталии Щелкановой; благодарственные письма — директору Саратовского областного Дома работников искусств Инне Десницкой и директору Саратовского художественного училища им. Боголюбова Илье Смирнову.Вечер завершился премьерным показом фильма саратовского режиссёра Марины Селивановой «Палитра России».