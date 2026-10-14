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Саратовцев предупредили о рисках покупки жилья в ЖСК «Авиатор 7» и «Авиатор 8»

Новости
Комитет государственного строительного надзора Саратовской области предупреждает граждан о необходимости проявлять бдительность при приобретении прав на жилые помещения в объектах, связанных с жилищно-строительными кооперативами «Авиатор 7» и «Авиатор 8»

 
В настоящее время правовой статус указанных кооперативов и законность привлечения ими денежных средств граждан являются предметом судебного и надзорного рассмотрения.
 
Кроме того, в производстве Арбитражного суда Саратовской области находится дело по заявлению ведомства о ликвидации ЖСК «Авиатор 7» и ЖСК «Авиатор 8».
 
Особое внимание следует обратить на предложения о приобретении квартир или иных прав на жилые помещения в объектах, строительство которых не завершено, в том числе на предложения, сопровождающиеся обещаниями гарантированного получения квартиры, возврата ранее внесенных денежных средств либо иного способа урегулирования обязательств.
 
Гражданам, которые уже заключили договоры с указанными кооперативами или перечислили им денежные средства, настоятельно рекомендуется воздержаться от подписания любых дополнительных соглашений и передачи новых платежей без предварительного получения квалифицированной юридической консультации.
 
Комитет государственного строительного надзора Саратовской области продолжает работу по защите прав и законных интересов граждан, имеющих отношения с указанными жилищно-строительными кооперативами, в пределах полномочий. Для получения разъяснений и консультационной помощи граждане могут обратиться по телефону +7 (8452) 74-44-26.