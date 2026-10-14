Юные саратовские драматурги готовы к участию в «Театральном Приволжье»

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В Саратовском центре для одарённых детей «Галактика 64» успешно завершилась профильная образовательная смена «Искусство драматургии». Проект реализован при поддержке Саратовского театра кукол «Теремок» и Драматургической лаборатории «Торшер».В ходе смены юные авторы и театральные коллективы получили целенаправленную подготовку к фестивальным показам: от драматургической работы с текстом до практических репетиций публичных читок и сценических решений. Курировали смену заведующая литературно‑драматургической частью Саратовского театра кукол Элина Халилова и кандидат филологических наук, доцент Института филологии и журналистики СГУ Александра Раева.Образовательный блок сочетал теорию и интенсивную практику: цикл лекций от ведущих преподавателей Института филологии и журналистики помог участникам выстроить драматургическую структуру сцен, усилить конфликт и проработать персонажей в духе современного театра.Практическая программа включала посещения постановок и участие в аудиоспектакле‑променаде «Боголюбов. Моя жизнь» в Саратовском государственном художественном музее имени А. Н. Радищева, экскурсию и выездной творческий мастер‑класс в Саратовском театре кукол под руководством артиста и заместителя директора по стратегическому и художественному развитию Антона Черепанова, а также встречу с актрисой Саратовского ТЮЗа, театральным педагогом и блогером Ксенией Гецевич. Эти мероприятия способствовали формированию сценического мышления, техники исполнения и навыков командной работы — всех необходимых качеств для успешного выступления на «Театральном Приволжье».В финале смены прошли публичные читки: участники представили свои авторские сцены, отработанные с учётом требований фестивальной программы. По итогам читок кураторы дали рекомендации для дальнейшей репетиционной и режиссёрской доработки перед региональным этапом.- «Фестиваль «Театральное Приволжье» — важная площадка для развития детского и юношеского театрального движения в Приволжском федеральном округе. Подготовка на профильных образовательных сменах, таких как «Искусство драматургии», даёт нашим молодым талантам профессиональные навыки и уверенность, необходимые для выступлений на региональном и всероссийском уровнях. Мы гордимся саратовскими коллективами и уверены, что их участие в фестивале укрепит культурные связи региона и покажет высокий уровень детского театрального творчества», - отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.Смена «Искусство драматургии» стала важным этапом подготовки саратовских детских коллективов к участию в «Театральном Приволжье»: ребята укрепили писательские и сценические навыки, получили профессиональные консультации и практическую подготовку к выступлениям на региональной площадке.Общественный проект Приволжского федерального округа фестиваль «Театральное Приволжье» инициирован полномочным представителем Президента РФ в ПФО Игорем Комаровым.