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Большой этнографический диктант объединит жителей Саратовской области в ноябре  

Новости
Большой этнографический диктант объединит жителей Саратовской области в ноябре  

С 3 по 12 ноября жители Саратовской области смогут присоединиться к XI международной просветительской акции «Большой этнографический диктант», узнать больше о традициях народов страны и проверить свою этнографическую грамотность. Центральной площадкой в этом году станет Национальная деревня в парке Победы на Соколовой горе. Очный диктант здесь начнётся 3 ноября в 11:00.
 
Заместитель министра внутренней региональной и муниципальной политики области Тимофей Лещенко отметил, что проведение акции способствует повышению этнографической грамотности населения, расширению информированности граждан об истории, культуре и традициях многонационального народа России.
 
В прошлом году диктант написали более 37 тысяч жителей области. По словам регионального координатора акции, директора Областного центра экологии, краеведения и туризма Ольги Жулидовой, пройти испытание также можно онлайн на официальном сайте диктанта с 3 по 12 ноября. Среди региональных очных площадок – исторический парк «Россия – Моя история», Областной центр экологии, краеведения и туризма, областная универсальная научная библиотека и учреждения в муниципальных районах. Участников ждут вопросы об истории, культуре и обычаях народов России, в том числе видеовопросы от представителей разных народов страны и участников специальной военной операции.
 
Для очного формата необходимо выбрать площадку и зарегистрироваться на сайте, для онлайн-формата – выполнить задания в дни проведения акции. Максимальный результат составляет 100 баллов, итоги диктанта подведут 12 декабря, в День Конституции Российской Федерации.
 