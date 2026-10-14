Завершилась XI Спартакиада студенческих отрядов ПФО

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В рамках насыщенной программы соревнований студотрядовцы боролись за первенство в пяти дисциплинах: многоборье Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», тэг-регби, бадминтоне, гонках на беспилотных аппаратах и фиджитал-спорте.Представители Саратовской области продемонстрировали высокие результаты и завоевали призовые места в личном зачете комплекса ГТО:- Захар Никитенко — 2 место по бегу на 3 км- Тимур Куликов — 2 место в наклоне вперед из положения стоя- Зоя Александрина — 2 место по бегу на 2 км- Дмитрий Батин — 3 место по бегу на 100 метровПо общим итогам сдачи норм ГТО команда студенческих отрядов Саратовской области заняла 3 место.Помимо состязаний, участники приняли участие в экскурсионной программе по Нижнему Новгороду.«После прошедшей 11-й Спартакиады студенческих отрядов ПФО эмоции остались только положительные. Наше региональное отделение заняло 3 место, несмотря на высокую конкуренцию. Мы увозим с собой колоссальный опыт, заряд энергии и понимание, куда двигаться дальше. Есть стимул расти и тренироваться ещё усерднее!» — отметил руководитель делегации студотрядов Саратовской области Тимур Куликов.Успешное выступление на окружном этапе стало важным шагом на пути к Всероссийскому фестивалю спорта, который пройдет в ноябре в Челябинске.Напомним, что мероприятие и деятельность Российских студенческих отрядов реализуются в рамках национального проекта «Молодежь и дети», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.