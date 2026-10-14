Удар по Балаково: последствия и волна всероссийской поддержки

просмотров: 284

«В результате атаки БПЛА есть повреждения нескольких жилых домов в городе Балаково. Предварительно, погиб человек. На месте работают все оперативные службы», — написал глава региона в своем Telegram-канале.Об опасности атаки беспилотников руководство области предупредило в 01:59, после чего в регионе, в том числе в Саратове, прозвучали сирены. Росавиация еще в 00:14 информировала о прекращении приема и выпуска воздушных судов в аэропорту «Гагарин». В результате были задержаны или отложены вылеты пяти рейсов, а также сдвинут график прибытия еще трех воздушных судов.Напомним, последний раз налет БПЛА с причинением материального ущерба и пострадавшими произошел в Саратове 8 сентября. Тогда в результате атаки дронов в областном центре были зафиксированы повреждения нескольких домов, ранения получили 10 человек, в том числе трое детей.Жители разных регионов России не остались равнодушными к трагедии в Балаково. В социальных сетях и мессенджерах жители Тольятти, Краснодара, Ставрополя, Ейска, Самары, Калуги, Анапы и других городов оставляют комментарии со словами поддержки и молитвы.На месте происшествия в Балаково продолжают работать спасатели, медики и следственно-оперативные группы, выясняются все обстоятельства инцидента.