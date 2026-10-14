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Новости
18:34 | 13 октября
Учителям дергачевской школы доначислят зарплату
17:00 | 13 октября
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16:30 | 13 октября
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Учителям дергачевской школы доначислят зарплату

Новости
Педагогам будет произведен перерасчет заработной платы


«В отношении ситуации с выплатой заработной платы за сентябрь учителям МОУ «СОШ №1 р. п. Дергачи» министерством образования проведена служебная проверка, в ходе которой выявлена ошибка при начислении заработной платы за сентябрь.
Ответственные должностные лица администрации района привлечены к дисциплинарной ответственности.

Педагогам будет произведен перерасчет заработной платы за сентябрь до 20 октября», - сообщил министр образования Александр Блатман.