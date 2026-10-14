Учителям дергачевской школы доначислят зарплату
Педагогам будет произведен перерасчет заработной платы
«В отношении ситуации с выплатой заработной платы за сентябрь учителям МОУ «СОШ №1 р. п. Дергачи» министерством образования проведена служебная проверка, в ходе которой выявлена ошибка при начислении заработной платы за сентябрь.
Ответственные должностные лица администрации района привлечены к дисциплинарной ответственности.
Педагогам будет произведен перерасчет заработной платы за сентябрь до 20 октября», - сообщил министр образования Александр Блатман.
«В отношении ситуации с выплатой заработной платы за сентябрь учителям МОУ «СОШ №1 р. п. Дергачи» министерством образования проведена служебная проверка, в ходе которой выявлена ошибка при начислении заработной платы за сентябрь.
Ответственные должностные лица администрации района привлечены к дисциплинарной ответственности.
Педагогам будет произведен перерасчет заработной платы за сентябрь до 20 октября», - сообщил министр образования Александр Блатман.