Саратовская область поднялась с 84 на 19 место в рейтинге по противодействию незаконному обороту промышленной продукции

просмотров: 53

Главным результатом стала положительная динамика в интегральном рейтинге регионов: с третьего квартала 2021 года по первый квартал 2025-го Саратовская область поднялась с 84 на 19 место. В регионе с 2015 года действует профильная Комиссия под председательством Губернатора Романа Бусаргина, координирующая работу всех уровней власти.Ключевым инструментом контроля качества стала система ФГИС «ВетИС», включающая 18 компонентов. Благодаря компоненту «Меркурий» обеспечивается прослеживаемость продукции от сырья до прилавка. Лаборатории Россельхознадзора проводят анализы по 1500 методикам на 4000 показателей, включая ГМО и микробиологию.По данным Россельхознадзора, в 2025 году в регионе выявлено более 3000 нарушений в системе «Меркурий». Среди типичных — несоответствие объёма сырья и готовой продукции, подмена типа сырья и искусственное продление сроков годности. В 2026 году аннулировано 44 ветеринарных сопроводительных документа.Росздравнадзор провёл 512 экспертиз лекарств: три препарата — Цитрамон П, Хлоргексидин и Дротаверин — оказались недоброкачественными. Хлоргексидин изъят в 191 упаковке, субъекты обращения изъяли ещё 2,5 тыс. упаковок. Наложены штрафы на 150 тыс. рублей.Роспотребнадзор обследовал 975 объектов и исследовал около 14 тысяч проб пищевых продуктов. Проведено 1971 профилактическое мероприятие и объявлено 590 предостережений — приоритет отдан предупреждению нарушений. В 2026 году работа продолжилась: специалисты ведомства организовали 231 профилактический визит, 340 консультаций для предпринимателей, провели плановые проверки пищевой промышленности и общественного питания.