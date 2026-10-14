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Радищевский музей готовится принять картины Шагала

Новости
Радищевский музей готовится принять картины Шагала

 
Совсем скоро с 17 октября в Радищевском музее начнет работу выставка «Марк Шагал. Под единым небом».
 
Выставка будет работать в  здании биржи, ул. Радищева, 41.
 
Марк Захарович Шагал (1887–1985) – один из самых известных модернистов ХХ века, ставший символом мирового художественного авангарда и так на него не похожий.
 
Творчество Шагала – вне времени и места. Сегодня, как и много лет назад, всё так же актуально, понятно и близко, и не нуждается в переводе.
 
«В нашей жизни, – писал Шагал, – как и в палитре художника, есть только один цвет, способный дать смысл жизни и искусству цвет любви». Все работы художника наполнены этим цветом.
 
Марк Шагал прожил долгую жизнь, сменил несколько стран и континентов, но ни разу не изменил самому себе: до последних дней он хранил в сердце любовь к жене и музе Белле, благодаря которой его герои научились парить в облаках, и к родному Витебску – городу детства, ставшему прототипом всех его пейзажей.
 
На выставке представлены 111 графических работ Шагала его заграничного периода из коллекции петербургской галереи современного искусства Bashmakov Gallery, в том числе иллюстрации к «Мертвым душам» и Библии.
 