Радищевский музей готовится принять картины Шагала

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Совсем скоро с 17 октября в Радищевском музее начнет работу выставка «Марк Шагал. Под единым небом».Выставка будет работать в здании биржи, ул. Радищева, 41.Марк Захарович Шагал (1887–1985) – один из самых известных модернистов ХХ века, ставший символом мирового художественного авангарда и так на него не похожий.Творчество Шагала – вне времени и места. Сегодня, как и много лет назад, всё так же актуально, понятно и близко, и не нуждается в переводе.«В нашей жизни, – писал Шагал, – как и в палитре художника, есть только один цвет, способный дать смысл жизни и искусству цвет любви». Все работы художника наполнены этим цветом.Марк Шагал прожил долгую жизнь, сменил несколько стран и континентов, но ни разу не изменил самому себе: до последних дней он хранил в сердце любовь к жене и музе Белле, благодаря которой его герои научились парить в облаках, и к родному Витебску – городу детства, ставшему прототипом всех его пейзажей.На выставке представлены 111 графических работ Шагала его заграничного периода из коллекции петербургской галереи современного искусства Bashmakov Gallery, в том числе иллюстрации к «Мертвым душам» и Библии.