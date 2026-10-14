В ДК «Россия» открылся инклюзивный театр

просмотров: 144

Во Дворце культуры «Россия» работает инклюзивный социальный театр - новая творческая площадка, где искусство становится пространством равных возможностей. Здесь дети и подростки с ОВЗ и инвалидностью смогут не просто посещать занятия, а выходить на сцену, создавать спектакли и быть полноправными участниками культурной жизни города.Обновлённое помещение Дворца культуры стало домом для инклюзивного социального театра. За его созданием стоит простая, но важная идея: доступность культуры - это не только пандусы и удобная среда, но и возможность для каждого человека участвовать в творчестве, находить свой голос и быть услышанным.Проект реализован благодаря победе ДК «Россия» во Всероссийском конкурсе среди домов культуры в рамках национального проекта Президента Владимира Путина «Семья».- В рамках нацпроекта «Семья» мы системно обновляем учреждения культуры, создаём современные и комфортные пространства для творчества, семейного досуга и развития молодых талантов. Открытие инклюзивного социального театра в Дворце культуры «Россия» - это яркий пример того, как национальный проект «Семья» меняет культурную среду региона и делает её по-настоящему доступной для каждого жителя. Такие проекты работают на ключевые цели национального проекта - поддержку семьи и раскрытие потенциала каждого человека. Уверена, что инклюзивный социальный театр станет точкой притяжения для жителей и откроет новые возможности для творческой самореализации жителей, включая детей и молодёжь, - отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.Теперь у юных артистов появится постоянная площадка для репетиций, спектаклей и совместных проектов. Театр станет продолжением многолетней инклюзивной работы ДК «Россия».Инклюзивное направление во Дворце культуры развивается с 2019 года, когда здесь появилось творческое объединение «Дорога к счастью».Новый театр продолжит традицию ДК «Россия» и поможет ребятам с ОВЗ раскрывать таланты, обретать уверенность и находить друзей через искусство.