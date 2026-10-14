Как распознать манипуляции и ложные новости: лекции общества «Знание»

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В Саратовской области продолжается цикл лекций Российского общества «Знание», направленных на профилактику вовлечения в противоправную и деструктивную деятельность, противодействие терроризму и экстремизму, финансовому мошенничеству, а также на развитие критического мышления и навыков безопасного поведения. Их участниками стали более 8 тысяч школьников, студентов и их родителей из Саратовской области. Мероприятия проходят в рамках проекта Знание.Безопасность при поддержке регионального комитета по молодежной политике и соответствуют задачам национального проекта Президента Владимира Путина «Молодежь и дети».«Задача проекта Знание.Безопасность — формирование у жителей региона навыков безопасного поведения в цифровом мире. Поэтому мы открыто обсуждаем возможные риски: травлю в сети, вредоносный контент, попытки выманивания личных данных или денег, вовлечение в деструктивные сообщества и вербовку. Мы не запугиваем, а даем знания и практические инструменты безопасности», — подчеркнула директор филиала Российского общества «Знание» в Саратовской области Алина Анисимова.Тематические встречи проходят на площадках школ, колледжей и техникумов в Саратове и районах области. Среди площадок также — СГУ имени Н.Г. Чернышевского, СГТУ имени Гагарина Ю.А., СГЮА, ГМУ имени В.И. Разумовского, Вавиловский университет, Поволжский кооперативный институт.Кроме того, на базе Дома знаний в Саратове была организована трансляция с лектором Российского общества «Знание», директором Лаборатории новых технологий АНО «Экспертный институт социальных исследований» Александром Асафовым, посвященная глобальным вызовам современности.Отдельный блок лекции касался роли молодежи и информационных угроз. Слушатели узнали о когнитивной безопасности и методах противодействия манипуляциям, фейкам и дезинформации в цифровой среде. В завершение встречи Александр Асафов дал практические советы по сохранению критического мышления в условиях избыточного информационного шума и преодолению «аналитического паралича».На лекциях эксперты Общества «Знание» разобрали главные онлайн-угрозы — кибербуллинг, нежелательный контент, мошенничество и кражу личных данных, — а также механизмы вовлечения в противоправную и деструктивную деятельность, включая вербовку.По информации общества «Знание»