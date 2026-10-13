В саратовском кинотеатре пройдут бесплатные показы фильмов

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В октябре саратовский кинотеатр «Победа» представляет программу документального, игрового и анимационного кино. Зрителей также ждут спектакль-сказка и музыкально-литературный открытый микрофон. В афишу вошли показы Международного фестиваля кино, науки и современного искусства «Гагарин.doc».Фестивальная программа начнётся 12 октября в 11:30 показом фильма «Однажды в Ленинграде» (2025) режиссёра Михаила Архипова. Ещё одну картину в рамках «Гагарин.doc» — «Служба солнца» (2026) Валерии Семенчуковой — зрители увидят 16 октября в 11:30.13 октября в 18:30 состоится показ документального фильма «Двадцать тонн» (2025) режиссёра Алексея Кривеги. В основе картины — реальные события из жизни ветерана СВО Евгения Иванова, потерявшего обе ноги во время боевых действий. Ветеран установил мировой рекорд в силовом экстриме. Повторный показ пройдёт 16 октября в 18:00.15 октября в 12:00 коллектив «Пятое время года» представит спектакль «Никто не поверит» по произведению Г. Полонского. Постановка для детей расскажет о смелом Лисёнке, и о том, как важно говорить правду.Программа 16 октября объединит кино разных жанров. В 11:00 для детей покажут сборник мультфильмов «Сказки на экране», в 12:20 — документальную картину «Беглецы» (2022) Юлии Бобковой, а в 13:20 — драму «Путёвка в жизнь» (1931) Николая Экка.17 октября в 11:40 состоится специальный показ, приуроченный ко дню памяти композитора Геннадия Гладкова. В программу включена «Синяя птица» (1970) режиссёра Василия Ливанова с музыкой Гладкова. В 12:40 зрителям представят программу «Шиворот-навыворот. За кадром», в 14:00 — комедию «Батя» (2020) Дмитрия Ефимовича, а в 15:30 — мультфильм «Беловежская пуща. Зубр Бублик и большой побег» (2025) Сергея Кадрова.В этот же день в 15:00 творческое объединение «Читать — это модно» проведёт музыкально-литературную программу «Открытый микрофон». Она адресована творческим людям, мечтающим выступить на сцене.Вход свободный.