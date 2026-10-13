13 октября 2026 ВТОРНИК
Новости
14:19 | 13 октября
Саратовская область поднялась с 84 на 19 место в рейтинге по противодействию незаконному обороту промышленной продукции
12:32 | 13 октября
В саратовском кинотеатре пройдут бесплатные показы фильмов
12:00 | 13 октября
Саратовская область — в числе лидеров федеральных туристических премий
11:30 | 13 октября
Обеспеченность высокотехнологичной медицинской помощью выросла на 49%
10:30 | 13 октября
Саратовская область получила Гран-При за вклад в развитие Российской агропромышленной выставки «Золотая осень»
09:55 | 13 октября
В Саратовской области школьники осваивают прикладные инженерные навыки
16:30 | 12 октября
Четырех граждан привлекли к ответственности за ночную охоту без сигнальных жилетов
15:30 | 12 октября
Лев Воронин и Роман Бусаргин обсудили перспективы развития гандбола в регионе
14:00 | 12 октября
Более 33 тысяч исследований на новых аппаратах УЗИ
13:30 | 12 октября
В Парке покорителей космоса прошла «Звёздная эстафета»
История про газ и про нас
Подробнее
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

В саратовском кинотеатре пройдут бесплатные показы фильмов

Новости
В кинотеатре «Победа» пройдут бесплатные фестивальные показы, встречи с анимацией и литературная программа

 
В  октябре саратовский  кинотеатр «Победа» представляет  программу документального, игрового и анимационного кино. Зрителей также ждут спектакль-сказка и музыкально-литературный открытый микрофон. В афишу вошли показы Международного фестиваля кино, науки и современного искусства «Гагарин.doc».
 
Фестивальная программа начнётся 12 октября в 11:30 показом фильма «Однажды в Ленинграде» (2025) режиссёра Михаила Архипова. Ещё одну картину в рамках «Гагарин.doc» — «Служба солнца» (2026) Валерии Семенчуковой — зрители увидят 16 октября в 11:30.
 
13 октября в 18:30 состоится показ документального фильма «Двадцать тонн» (2025) режиссёра Алексея Кривеги. В основе картины — реальные события из жизни ветерана СВО Евгения Иванова, потерявшего обе ноги во время боевых действий. Ветеран установил мировой рекорд в силовом экстриме. Повторный показ пройдёт 16 октября в 18:00.
 
15 октября в 12:00 коллектив «Пятое время года» представит спектакль «Никто не поверит» по произведению Г. Полонского. Постановка для детей расскажет о смелом Лисёнке, и о том, как важно говорить правду.
 
Программа 16 октября объединит кино разных жанров. В 11:00 для детей покажут сборник мультфильмов «Сказки на экране», в 12:20 — документальную картину «Беглецы» (2022) Юлии Бобковой, а в 13:20 — драму «Путёвка в жизнь» (1931) Николая Экка.
 
17 октября в 11:40 состоится специальный показ, приуроченный ко дню памяти композитора Геннадия Гладкова. В программу включена «Синяя птица» (1970) режиссёра Василия Ливанова с музыкой Гладкова. В 12:40 зрителям представят программу  «Шиворот-навыворот. За кадром», в 14:00 — комедию «Батя» (2020) Дмитрия Ефимовича, а в 15:30 — мультфильм «Беловежская пуща. Зубр Бублик и большой побег» (2025) Сергея Кадрова.
 
В этот же день в 15:00 творческое объединение «Читать — это модно» проведёт музыкально-литературную программу «Открытый микрофон». Она адресована творческим людям, мечтающим выступить на сцене.
 
Вход свободный.
 