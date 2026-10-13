просмотров: 94

В столице Республики Марий Эл, городе Йошкар‑Оле, с 7 по 10 октября прошёл отборочный полуфинал трёх крупных федеральных премий в сфере туризма: Всероссийского конкурса «Туристический сувенир», Всероссийской туристской премии «Маршрут года» и Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. В мероприятиях приняли участие авторы туристических проектов, организаторы событий, представители отрасли и производители сувенирной продукции из разных регионов России.От Саратовской области в отборочном этапе было представлено 98 сувенирных изделий, а также три магазина туристической сувенирной продукции. Большую часть сувениров мастеров региона представили сотрудники областной Палаты ремёсел.По итогам оценки 59 работ из Саратовской области были отмечены дипломами: 12 первых, 24 вторых и 18 третьих мест, а также вручено 5 специальных дипломов. В финал конкурса «Туристический сувенир» приглашены 70 сувениров и 2 магазина из Саратовской области. К обладателям первого, второго и третьего мест в Йошкар‑Оле присоединятся 12 обладателей первого места конкурса «Сувенир Саратовской области» и 4 сувенира Натальи Пахтусовой, прошедшей отборочный этап в Светлогорске.Среди ярких работ — набор шахмат «Саратов Славный» (Вячеслав Бондаревский), серия текстильных сувениров «Вольские истории: вторая жизнь джинсы» (Людмила Петухова), серия украшений «О‑бережное стекло» (Яна Корниенко), «Хвалынский сурок» (Ольга Арисова), «Пасечник и Птичница из села Лох» (Ольга Кожина) и многие другие изделия, демонстрирующие связь с локальной историей и традициями.Награды получили и магазины: «Лавка подарков Палаты ремёсел» заняла второе место, «Сделано в Вольске» — третье место, а магазин «Книжкин Дом» удостоен специального диплома «За ценностно ориентированный подход к воспитанию молодого поколения туристов».Значимых результатов удалось добиться и в событийных номинациях. Среди обладателей первых мест — сразу три проекта Палаты ремёсел Саратовской области: цикл выездных бизнес‑практикумов «Разработка и продвижение аутентичных изделий, отражающих культурный код региона», VII открытый региональный фестиваль‑конкурс «Сувенир Саратовской области» и IX Всероссийский фестиваль народных мастеров и художников «Палитра ремёсел».«Выход большого числа проектов и сувениров в финалы престижных конкурсов открывает новые перспективы для продвижения ремёсел, развития туризма и укрепления культурного бренда региона», — подчеркнул министр экономического развития области Илья Емельянов.