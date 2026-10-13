Саратовская область получила Гран-При за вклад в развитие Российской агропромышленной выставки «Золотая осень»

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Об этом сообщил зампред Правительства – министр сельского хозяйства области Василий Котов в ходе постоянно действующего совещания, которое провел губернатор Роман Бусаргин.XVIII Российская агропромышленная выставка «Золотая осень -2026» проходила с 7 по 10 октября на площадке «Тимирязев Центра» в Москве. Делегация Саратовской области стала одной из самых многочисленных – более 100 представителей аграрных, научных и профильных учреждений, сельхозтоваропроизводителей и руководителей предприятий АПК.Основная тематика павильона была посвящена технологиям эффективного роста агропромышленного комплекса: на стенде были представлены два экспортно-ориентированных инвестиционных проекта, реализованных крупными предприятиями пищепрома области.Фабрика мороженого – проект был реализован весной текущего года – вызвала большой интерес у представителей региональных органов управления АПК. Также внимание посетителей выставки привлекал комплекс высокотехнологичных решений, включающий в себя универсальный коллаборативный робот-манипулятор, автоматический анализатор и современный ИК-спектрометр, где оценку качества маслосемян подсолнечника производит математическая модель. Оборудование, установленное на одном из маслоэкстакционных заводов, сократило время проведения исследований на 65% и обеспечило автоматическое поступление всех показателей качества маслосемян в информационные системы предприятия.Всего на «Золотой осени-2026» было представлено более 350 образцов продукции 70 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности региона. Большой популярностью пользовалась молочная продукция с высоким содержанием белка.Павильон Саратовской области высоко оценила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, которая ознакомилась с выставочной экспозицией и обсудила с Василием Котовым основные направления работы регионального АПК. По итогам Саратовская область отмечена дипломом за участие в работе Российской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2026» и высшей наградой – Гран-При за вклад в развитие выставки.Фото: министерство сельского хозяйства Саратовской области