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В Саратовской области школьники осваивают прикладные инженерные навыки

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В Саратовской области 80 школьников осваивают прикладные инженерные навыки в рамках проекта «Энергокружки Россети»

 
В Саратовской области продолжается реализация всероссийского профориентационного проекта «Энергокружки» группы «Россети». В новом учебном году программа углубленной подготовки охватила 80 старшеклассников из четырех образовательных организаций региона. Ключевой акцент в работе кружков сделан на получении школьниками практических навыков, изучении современных технологий отрасли и ранней профессиональной адаптации.
 
Учебный процесс выстроен таким образом, чтобы максимально интегрировать школьников в реальную производственную и инженерную среду. Ребята углубленно изучают физику и смежные дисциплины, решая прикладные задачи. Важнейшим функциональным элементом является система наставничества: со школьниками работают действующие специалисты отрасли - представители «Россети Волга» и студенты профильных учебных заведений. Например, в балаковской школе № 16 партнером проекта выступил Губернаторский колледж, чьи преподаватели и студенты делятся практическим опытом с учащимися. Такой формат позволяет ребятам задавать вопросы профессионалам и выстраивать реальные карьерные траектории.
 
В саратовской гимназии № 34 им. Г.Д. Ермолаева занятия проходят уже третий год – сейчас углубленную программу осваивают 11-классники. В школе № 100 Саратова проект реализуется второй год для десятиклассников. В этом сезоне к программе присоединились новые площадки: специализированные классы открыты в Инженерном лицее Саратова и балаковской школе №16.
 
Для обеспечения практической направленности занятий школьникам предоставляется специализированная экипировка и учебные материалы. Отдельное внимание уделяется целеполаганию: в рамках проекта ребята фиксируют свои профессиональные амбиции и планы, в том числе в формате «капсул времени». Это помогает выстроить индивидуальную образовательную траекторию и отслеживать профессиональный рост от начала обучения до выпуска.
 
«Главная ценность «Энергокружков» – в их прикладном характере. Здесь дети не только знакомятся с теорией, а получают возможность погрузиться в профессиональную среду, получить конкретные инженерные навыки и понять специфику работы энергетика. Это позволяет школьникам сделать осознанный выбор будущей специальности, опираясь на реальный практический опыт», — отметила заместитель министра образования области Татьяна Тынкова.
 