Четырех граждан привлекли ответственности за ночную охоту без сигнальных жилетов

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Напомним, 1 октября в Саратовской области открыта охота на копытных: лося, оленей благородных и пятнистых, косулю сибирскую. Ранее, с 1 июля открылась охота на кабана. Продолжается охота на пернатую дичь, открывшаяся еще 25 июля. Также еще идет сезон охоты на барсука — до 31 октября. Вместе с охотой на копытных стартовал сезон на бобра и ондатру.«Сейчас идет сезон охоты на многие виды животных. Комитет активизировал проведение рейдов в охотничьих угодьях. Большую роль играет профилактическая работа, которая проводится не только инспекторами комитета, но и производственными инспекторами в закрепленных охотугодьях. Граждане в большинстве случаев осуществляют охоту без нарушений. Тем не менее, за первые полторы недели сезона охоты на копытных животных было выявлено 4 нарушения — охотники были без специальных сигнальных жилетов во время ночной охоты. Еще 3 нарушения были связаны с отсутствие разрешений на добычу пернатой дичи», - рассказал начальник отдела госконтроля и надзора комитета Владимир Чернышкин.Он также уточнил, что при проведении контрольных мероприятий комитет использует различные современные средства наблюдения, например, квадрокоптеры и тепловизоры.С начала 2026 года совместно с сотрудниками полиции и Росгвардии комитет провел в охотничьих угодьях 3200 рейдов. Возбуждено более 380 дел об административных правонарушениях. Наложено штрафов на сумму 451,6 тыс. рублей. В ходе контрольно-надзорных мероприятий выявлены 4 факта браконьерства, материалы направлены в территориальный отдел полиции.Отметим, что охотники продолжают получать разрешения на добычу пернатой дичи, пушных животных, сезон охоты на которых стартует 31 октября. Всего с начала года комитет выдал около 19 тысяч разрешений, более 10 тысяч из которых через портал Госуслуг.