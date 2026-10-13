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Лев Воронин и Роман Бусаргин обсудили перспективы развития гандбола в регионе

Новости
Лев Воронин и Роман Бусаргин обсудили перспективы развития гандбола в регионе


В пятницу, 9 октября, генеральный директор ФГР Лев Воронин посетил Саратов, где встретился с губернатором региона Романом Бусаргиным.

Основными вопросами рабочей повестки было обсуждение перспектив развития гандбола в области и строительство многофункционального спортивного комплекса. Также в беседе принял участие министр спорта Саратовской области Александр Абросимов.

Лев Воронин и Роман Бусаргин обсудили перспективы развития гандбола в регионе

«Считаю, что встреча прошла продуктивно. Губернатор Саратовской области Роман Викторович Бусаргин еще раз подчеркнул, что строительство новой спортивной арены – очень важное событие как для огромного Заводского района города, так и для всего региона в целом. Он констатировал, что будет поддерживать реализацию этого проекта, привлекать к нему партнеров. Ближайшая задача сейчас – утверждение подрядчика, который бы уже в начале следующего года смог начать работы на объекте. Роман Викторович резонно отметил, что наличие современного спорткомплекса не имеет смысла без наличия хорошей гандбольной команды. Поэтому власти будут продолжать поддерживать «СГАУ-Саратов», хотя и руководству клуба со своей стороны необходимо активизировать свою деятельность с точки зрения привлечения спонсоров и маркетинговой составляющей. Мы благодарны губернатору Саратовской области Роману Бусаргину за конструктивное взаимодействие. Для нас очень важно реализовать эту идею и построить в городе современную гандбольную арену», - резюмировал генеральный директор ФГР Лев Воронин.

«В Саратове сильная гандбольная школа, сильные традиции. Строительство отдельного комплекса по этому виду спорта - долгожданное и крайне важное для нашего региона решение. Слова благодарности федерации за эту инциативу. Со стороны Правительства области будем оказывать всестороннюю поддержку для реализации этого проекта», - отметил Роман Бусаргин.