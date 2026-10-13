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В Парке покорителей космоса прошла «Звёздная эстафета»

Новости
В Парке покорителей космоса прошла «Звёздная эстафета»

 
Эстафета на гребных эргометрах в Парке покорителей космоса им. Ю.А.Гагарина — спортивное событие, объединившее профессиональных спортсменов и всех, кто готов принять вызов и проверить свои силы.
 
Участие в ней приняли представители спортивной школы олимпийского резерва по гребному спорту. Присоединиться мог любой желающий — независимо от уровня подготовки и спортивного опыта.
 
Гребля требует силы, выносливости, координации и умения работать на общий результат. В эстафете эти качества приобретают особое значение: личное усилие каждого становится частью общего достижения. Символично, что соревнования прошли в Парке покорителей космоса — месте, которое напоминает о смелости мечтать, преодолевать границы возможного и идти к своей цели.
 
Вслед за спортивной программой участники приняли участие в квизе «Большое космическое путешествие», в ходе которого отвечали на тематические вопросы и познакомились с интересными фактами о космосе. Мероприятия стали яркой точкой в «Космическом калейдоскопе», объединили спорт и космос.
 
Министерство спорта Саратовской области
Парк покорителей космоса им.Ю.А.Гагарина