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«Наличники и лики Новоузенского уезда» представили в Энгельсском краеведческом музее

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«Наличники и лики Новоузенского уезда» представили в Энгельсском краеведческом музее

 
В обновлённых залах Энгельсского краеведческого музея, отремонтированных в рамках национального проекта Президента Владимира Путина «Семья», состоялась торжественная презентация уникального историко‑краеведческого издания «Наличники и лики Новоузенского уезда»
 
Новая книга продолжает линию исследования, начатую изданием «Пропущенные страницы. Очерки истории уездного города Новоузенска», и открывает перед читателем живые страницы местной истории — имена, судьбы и народные образы, сохранённые в материальной культуре края. В 2026 году проект получил грант Президентского фонда культурных инициатив, а капитальный ремонт музея, выполненный в рамках нацпроекта «Семья», создал достойное пространство для презентации результатов.
 
Книгу представил руководитель проекта, протоиерей Александр Милованов. Он поделился подробностями работы над изданием: методикой полевых этнографических экспедиций, принципами реставрации и трудами, направленными на сохранение исчезающих артефактов и воспоминаний о людях, формировавших облик Новоузенского уезда.
 
«Поддержка региональных культурных инициатив — одна из приоритетных задач нацпроекта «Семья». Благодаря комплексным мерам по обновлению музейных пространств, оснащению экспозиций и реализации исследовательских программ культурные учреждения получают реальную возможность сохранить наследие и сделать его доступным для новых поколений. Презентация издания «Наличники и лики Новоузенского уезда» в отреставрированных залах Энгельсского краеведческого музея — наглядное подтверждение того, как государственная поддержка превращает идеи учёных и инициативных жителей в осязаемые результаты: книги, экспедиции, выставки и образовательные проекты. Мы продолжим развивать инфраструктуру культуры в районах области, поддерживать творческие коллективы и волонтёрские инициативы, чтобы каждая семья и каждая община могли гордиться своей историей и передавать её потомкам», - отметила  министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.
 