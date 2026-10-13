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Саратовские студенты завоевали серебро в финале Всероссийского конкурса медиацентров

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Саратовские студенты завоевали серебро в финале Всероссийского конкурса медиацентров

 
Рассказывать о профессиях так, чтобы заинтересовать будущих абитуриентов, показывать жизнь колледжа через фото и видео – такую задачу решали участники IV Всероссийского конкурса молодёжных медиацентров СПО. Среди 825 команд из 83 регионов страны в финал вышли только девять.
 
Пресс-центр Саратовского архитектурно-строительного колледжа занял II место в номинации «Лучший медиацентр». Серебро ребята завоевали по итогам финальных испытаний, которые прошли в Грозном на V молодёжном слёте амбассадоров «Профессионалитета».
 
«Несмотря на плотный график и постоянные дедлайны, мы получали огромное удовольствие от съёмок. За три дня успели запечатлеть концерты, лекции, удивительную природу и яркие моменты слёта. Хотелось сохранить в кадре всё!» — рассказала студентка Марина Макаринская.
 
За результатом стоит работа всей команды: ребята придумывали идеи, снимали видео, готовили фотопроекты, монтировали материалы и рассказывали о профессиональных возможностях системы СПО. На региональном этапе они представили видео о профессиональных буднях и карьерном пути специалистов, а на окружном создали фотопроект «Профессия в кадре» и короткие вертикальные ролики для абитуриентов и их родителей.
 
В финальных испытаниях команда подготовила видеорепортаж о слёте – он показал, как проходило мероприятие: от лекций и мастер‑классов до концертов и ярких моментов.
 