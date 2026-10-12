В Новоузенске состоялся фестиваль «Покровские шермиции на Большом Узене»
10 октября на территории собора великомученицы Екатерины в Новоузенске состоялся второй этнокультурный фестиваль «Покровские шермиции на Большом Узене». Международный характер событию придало участие представителей «Союза Яицких Уральских казаков» из Уральска (Республика Казахстан).
Межконфессиональное единство
В фестивале также приняли участие представители Армянской апостольской церкви. В рамках мероприятия они воздвигли крест-камень на территории собора великомученицы Екатерины в Новоузенске.
Насыщенная программа праздника
День начался с Божественной литургии и панихиды по воинам-казакам. Затем состоялись молебен, торжественное открытие шермиций и крестный ход с Албазинской иконой Божией Матери.
Для гостей выступили творческие коллективы. На интерактивных площадках были представлены казачьи игры, традиционные обряды, национальная кухня и вооружение.
Единство традиций
Фестиваль успешно объединил участников из России и Казахстана, их духовную память и многовековые казачьи традиции.