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В Новоузенске состоялся фестиваль «Покровские шермиции на Большом Узене»

Новости
В Новоузенске состоялся фестиваль «Покровские шермиции на Большом Узене»

10 октября на территории собора великомученицы Екатерины в Новоузенске состоялся второй этнокультурный фестиваль «Покровские шермиции на Большом Узене». Международный характер событию придало участие представителей «Союза Яицких Уральских казаков» из Уральска (Республика Казахстан).

В Новоузенске состоялся фестиваль «Покровские шермиции на Большом Узене»

Межконфессиональное единство

В фестивале также приняли участие представители Армянской апостольской церкви. В рамках мероприятия они воздвигли крест-камень на территории собора великомученицы Екатерины в Новоузенске.

Насыщенная программа праздника

В Новоузенске состоялся фестиваль «Покровские шермиции на Большом Узене»

День начался с Божественной литургии и панихиды по воинам-казакам. Затем состоялись молебен, торжественное открытие шермиций и крестный ход с Албазинской иконой Божией Матери.

В Новоузенске состоялся фестиваль «Покровские шермиции на Большом Узене»

Для гостей выступили творческие коллективы. На интерактивных площадках были представлены казачьи игры, традиционные обряды, национальная кухня и вооружение.

В Новоузенске состоялся фестиваль «Покровские шермиции на Большом Узене»

В Новоузенске состоялся фестиваль «Покровские шермиции на Большом Узене»

Единство традиций

Фестиваль успешно объединил участников из России и Казахстана, их духовную память и многовековые казачьи традиции.

В Новоузенске состоялся фестиваль «Покровские шермиции на Большом Узене»