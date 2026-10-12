В Новоузенске состоялся фестиваль «Покровские шермиции на Большом Узене»

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10 октября на территории собора великомученицы Екатерины в Новоузенске состоялся второй этнокультурный фестиваль «Покровские шермиции на Большом Узене». Международный характер событию придало участие представителей «Союза Яицких Уральских казаков» из Уральска (Республика Казахстан).В фестивале также приняли участие представители Армянской апостольской церкви. В рамках мероприятия они воздвигли крест-камень на территории собора великомученицы Екатерины в Новоузенске.День начался с Божественной литургии и панихиды по воинам-казакам. Затем состоялись молебен, торжественное открытие шермиций и крестный ход с Албазинской иконой Божией Матери.Для гостей выступили творческие коллективы. На интерактивных площадках были представлены казачьи игры, традиционные обряды, национальная кухня и вооружение.Фестиваль успешно объединил участников из России и Казахстана, их духовную память и многовековые казачьи традиции.