В Саратове проходит областной патриотический форум «Вместе – мы сила»

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Проект направлен на патриотическое воспитание молодежи, сохранение исторической памяти, укрепление межнационального и межконфессионального согласия, а также противодействие попыткам фальсификации истории.Программа включает пленарное заседание «Молодежь России: взгляд в будущее единства» с участием ветеранов боевых действий и общественных деятелей, обучающий воркшоп по личностному развитию, краеведческую интеллектуальную игру «Загадки земли Саратовской», а также церемонию возложения цветов к мемориальной доске Герою России Александру Аксенову.Организаторами выступают комитет молодежной политики Саратовской области, ГБУ МЦСО «Молодежь плюс» и региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».