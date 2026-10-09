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В Саратове проходит областной патриотический форум «Вместе – мы сила»

Новости
Сегодня, 8 октября, в музее истории специальной военной операции проходит областной патриотический форум «Вместе – мы сила». Начало мероприятия

 
 
Проект направлен на патриотическое воспитание молодежи, сохранение исторической памяти, укрепление межнационального и межконфессионального согласия, а также противодействие попыткам фальсификации истории.
 
Программа включает пленарное заседание «Молодежь России: взгляд в будущее единства» с участием ветеранов боевых действий и общественных деятелей, обучающий воркшоп по личностному развитию, краеведческую интеллектуальную игру «Загадки земли Саратовской», а также церемонию возложения цветов к мемориальной доске Герою России Александру Аксенову.
 
Организаторами выступают комитет молодежной политики Саратовской области, ГБУ МЦСО «Молодежь плюс» и региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».
 