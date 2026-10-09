В новом учебном году в учебных заведениях продолжена работа по профилактике идеологии терроризма и экстремизма в молодежной среде

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В Саратовском национальном исследовательском государственном университете им. Н.Г. Чернышевского состоялась встреча с иностранными студентами, направленная на укрепление межнационального и межконфессионального диалога, профилактику экстремизма и формирование навыков ответственного гражданского поведения. Встреча объединила студентов, представителей органов власти и религиозных объединений.В рамках встречи эксперты рассказали о современных вызовах, с которыми сталкивается молодёжь в цифровой среде: распространении экстремистских материалов в социальных сетях, вовлечении молодых людей в деструктивные сообщества через мессенджеры и онлайн-игры, использовании фейковой информации для разжигания конфликтов.Отдельный блок был посвящён практическим инструментам противодействия этим угрозам. Спикеры объяснили, как распознавать признаки вербовки в интернете, куда сообщать о противоправном контенте и какую роль в защите молодёжи играют родители, педагоги и сами студенты.Участники также обсудили роль правовой культуры в профилактике экстремистских проявлений. Студенты задавали вопросы о правовых механизмах защиты межнационального согласия и об ответственности за распространение деструктивного контента.«Профилактика идеологии терроризма и экстремизма — это системная, ежедневная работа. И важно понимать, эффективной она может быть только при взаимодействии всех структур — органов власти, правоохранительных органов, религиозных объединений, образовательных организаций и самой молодёжи. Мы не просто проводим встречи, мы выстраиваем постоянный диалог, чтобы каждый участник чувствовал свою ответственность за сохранение межнационального и межконфессионального мира. Сегодняшняя площадка — яркий пример такого партнёрства. Только вместе, объединяя усилия и ресурсы, мы можем противостоять деструктивным влияниям и формировать у молодёжи устойчивый иммунитет к экстремистским идеям», - отметил заместитель министра внутренней региональной и муниципальной политики области Тимофей Лещенко.