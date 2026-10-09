Саратовцы могут принять участие во Всероссийской лидерской программе наставничества

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Участников ждут бесплатное онлайн-обучение по методологии наставничества и комплексному управлению музеем, практическая подготовка без отрыва от основной деятельности, а также работа с ведущими экспертами — деятелями науки и культуры.Практическая подготовка запланирована на период с октября 2026 года по май 2027 года (10–12 часов в месяц).Прием заявок - до 15 октября 2026 года.Подробности — на https://narval.proПо информации организаторов