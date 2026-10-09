Саратовцы могут принять участие во Всероссийской лидерской программе наставничества
Агентство устойчивого развития регионов «Нарвал» приглашает руководителей музейных институций всей страны принять участие во Всероссийской лидерской программе наставничества «Музеи Арктики».
Участников ждут бесплатное онлайн-обучение по методологии наставничества и комплексному управлению музеем, практическая подготовка без отрыва от основной деятельности, а также работа с ведущими экспертами — деятелями науки и культуры.
Практическая подготовка запланирована на период с октября 2026 года по май 2027 года (10–12 часов в месяц).
Прием заявок - до 15 октября 2026 года.
Подробности — на https://narval.pro
По информации организаторов
Участников ждут бесплатное онлайн-обучение по методологии наставничества и комплексному управлению музеем, практическая подготовка без отрыва от основной деятельности, а также работа с ведущими экспертами — деятелями науки и культуры.
Практическая подготовка запланирована на период с октября 2026 года по май 2027 года (10–12 часов в месяц).
Прием заявок - до 15 октября 2026 года.
Подробности — на https://narval.pro
По информации организаторов