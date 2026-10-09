В Саратовской области стартует масштабная Всероссийская олимпиада

просмотров: 152

Координатором просветительского проекта по Саратовскому региону выступает Областная библиотека для детей и юношества им. А.С. Пушкина.Олимпиада пройдёт в два тура: 22 октября и 19 ноября 2026 года. К участию приглашаются школьники в двух возрастных категориях: от 10 до 12 лет и от 13 до 16 лет.Каждый участник получит именной сертификат, а победителей ждут почётные дипломы и официальная запись о личном достижении в Государственном информационном ресурсе о лицах, проявивших выдающиеся способности.Подтвердить участие и зарегистрироваться можно до 20 октября по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/6a9939b8068ff03ba1ba09c7/