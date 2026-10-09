9 октября 2026 ПЯТНИЦА
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16:30 | 08 октября
В Саратове проходит областной патриотический форум «Вместе – мы сила»
15:30 | 08 октября
В новом учебном году в учебных заведениях продолжена работа по профилактике идеологии терроризма и экстремизма в молодежной среде
14:36 | 08 октября
Саратовцы могут принять участие во Всероссийской лидерской программе наставничества
12:30 | 08 октября
В Саратовской области стартует масштабная Всероссийская олимпиада
11:30 | 08 октября
Народные таланты Саратовской области объединились в Год единства народов России
10:14 | 08 октября
Более 13 тыс. исследований проведено на аппарате УЗИ в поликлинике Энгельсской районной больницы  
20:13 | 07 октября
Рентгенологи в Красноармейской больнице работают на оборудовании с функцией ИИ
18:00 | 07 октября
Очередная партия гуманитарной помощи отправлена в зону СВО
17:00 | 07 октября
В саратовском университете работает выставка «Наука в лицах»
15:30 | 07 октября
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В Саратовской области стартует масштабная Всероссийская олимпиада

Новости
В 2026 году, объявленном Годом единства народов России, стартует новый этап грандиозного интеллектуального марафона. Российская государственная детская библиотека совместно с Российским военно-историческим обществом и Центральным музеем Великой Отечественной войны, при поддержке Министерства культуры и Министерства просвещения РФ, продолжает Всероссийский проект «Символы России. В дружбе народов — единство России».

 
Координатором просветительского проекта по Саратовскому региону выступает Областная библиотека для детей и юношества им. А.С. Пушкина.
 
Олимпиада пройдёт в два тура: 22 октября и 19 ноября 2026 года. К участию приглашаются школьники в двух возрастных категориях: от 10 до 12 лет и от 13 до 16 лет.
 
Каждый участник получит именной сертификат, а победителей ждут почётные дипломы и официальная запись о личном достижении в Государственном информационном ресурсе о лицах, проявивших выдающиеся способности.
 
Подтвердить участие и зарегистрироваться можно до 20 октября по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/6a9939b8068ff03ba1ba09c7/
 