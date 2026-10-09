Народные таланты Саратовской области объединились в Год единства народов России

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Проект превратился в широкую мозаику культурных образов, смыслов и красок: свои уникальные и самобытные работы представили художники‑любители, фотографы, фотохудожники, живописцы, графики и мастера народных промыслов из разных уголков нашей области. В каждом мазке, в каждом стежке и в каждом фотокадре ощущается живая душа автора и общая связь поколений и народов.Как рассказал директор Центра народного творчества Валерий Зимин, конкурс объединил 177 авторов из 30 районов Саратовской области, включая город Саратов. Каждый участник подарил зрителям частичку своего внутреннего мира. В конкурсе приняли участие четыре возрастные категории — от 10‑летних дебютантов до мастеров старшего поколения — что подчёркивает преемственность и многообразие творческих традиций нашего региона.«В Год единства народов России особенно важно поддерживать площадки, где через искусство проявляется культурное многообразие Саратовской области. Творческие проекты развивают взаимопонимание, сохраняют народные ремёсла и вдохновляют молодёжь на продолжение традиций — это вклад в единство и общую культурную идентичность региона», - отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.Выставка расположена на первом этаже Центра народного творчества: там представлены лучшие работы участников. Посетить её можно с 5 по 23 октября в часы работы Центра. Вход свободный.