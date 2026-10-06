Золото мирового первенства — у саратовской самбистки!

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В Греции завершилось первенство мира по самбо, объединившее более 700 спортсменов из 40 стран.Воспитанница Саратовской школы олимпийского резерва по спортивным единоборствам имени Султана Ахмерова Анна Драчевская завоевала золотую медаль в весовой категории до 50 кг.Анна провела четыре поединка и в каждом показала характер, выдержку и отличную подготовку. В финале саратовская спортсменка одержала победу над представительницей Республики Беларусь.«За этим успехом — ежедневный труд спортсменки и её наставников. Благодарю тренеров-преподавателей Седрака Торосяна, Владимира Грабовского и Валерия Рожкова за профессиональную работу и вклад в подготовку чемпионки.Новых побед, уверенности и самых высоких спортивных вершин! Саратов гордится!» - прокомментировал министр спорта Саратовской области Александр Абросимов.