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В Саратовском ТЮЗе пройдет вечер памяти Зои Спириной

Новости
В Саратовском ТЮЗе пройдет вечер памяти Зои Спириной

 
Сдегодня на исторической сцене Саратовского ТЮЗа имени Ю. П. Киселева состоится вечер памяти народной артистки СССР Зои Георгиевны Спириной – «Острова воспоминаний. Зоя Спирина» (12+). Режиссер – Петр Куртов.
 
Вечер посвящен 100-летию со дня рождения актрисы, без которой невозможно представить саратовскую сцену. Популярность и любовь зрителей пришли к ней очень быстро. «Талант от Бога», – говорили о ней театральные поклонники разных поколений. Профессиональные критики отмечали мощь дарования, психологическую достоверность образов, многогранность и поразительное обаяние. 
 
Артисты театра расскажут историю о ее жизни и творчестве, вспомнят лучшие роли и напомнят о важности диалога между разными поколениями, а также о необходимости сохранения театральных традиций и передачи творческого опыта тем, кто будет создавать театр в будущем. Сцены из реальной биографии Зои Георгиевны органично переплетаются здесь с архивными фотографиями из знаковых спектаклей ее репертуара.