Энергетики Саратовской области подготовились к отопительному периоду

просмотров: 122

В частности, Балаковская АЭС завершила планово-предупредительный ремонт энергоблока №1 за 25 дней вместо 35, а плановый ремонт энергоблока №3 — за 126 дней вместо 166. Энергоблок №4 выведен в капитальный ремонт 26 сентября 2026 года сроком на 43 дня. Саратовская ГЭС выполнила капитальный ремонт 4 гидрогенераторов и текущий ремонт 15 трансформаторов, 13 гидрогенераторов, 4 выключателей и 8 систем шин. На ТЭЦ филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» выполнение ремонтных работ составляет 99%. Запас резервного топлива составляет 25,548 тыс. тонн, или 176% от норматива.По электросетевому хозяйству общий процент выполненных работ — 99%. Разработаны и согласованы графики аварийных ограничений и перевода потребителей на альтернативные виды топлива. Для социально значимых объектов специалисты подготовили 353 резервных источника снабжения энергией.Газораспределительные организации выполнили планы на 99%. Закачка газа в три подземных хранилища завершена общим объёмом около 10,5 млрд. куб. м. Сформированы 318 аварийно-восстановительных бригад на объектах энергетики.«Перед предприятиями ТЭК поставили задачи обеспечить безаварийное вхождение в отопительный период, завершить все ремонтные планы и оперативно устранять технологические нарушения», - подчеркнул Роман Задохин.