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Энергетики Саратовской области подготовились к отопительному периоду

Новости
Первый заместитель министра промышленности и энергетики Саратовской области Роман Задохин принял участие в депутатских слушаниях в Саратовской областной Думе, посвящённых подготовке региона к отопительному периоду 2026–2027 годов. В своём докладе он отметил, ремонтные программы подготовки объектов генерации и газового хозяйства в Саратовской области выполнены на 99%.

 

 
В частности, Балаковская АЭС завершила планово-предупредительный ремонт энергоблока №1 за 25 дней вместо 35, а плановый ремонт энергоблока №3 — за 126 дней вместо 166. Энергоблок №4 выведен в капитальный ремонт 26 сентября 2026 года сроком на 43 дня. Саратовская ГЭС выполнила капитальный ремонт 4 гидрогенераторов и текущий ремонт 15 трансформаторов, 13 гидрогенераторов, 4 выключателей и 8 систем шин. На ТЭЦ филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» выполнение ремонтных работ составляет 99%. Запас резервного топлива составляет 25,548 тыс. тонн, или 176% от норматива.
 
По электросетевому хозяйству общий процент выполненных работ — 99%. Разработаны и согласованы графики аварийных ограничений и перевода потребителей на альтернативные виды топлива. Для социально значимых объектов специалисты подготовили 353 резервных источника снабжения энергией.
 
Газораспределительные организации выполнили планы на 99%. Закачка газа в три подземных хранилища завершена общим объёмом около 10,5 млрд. куб. м. Сформированы 318 аварийно-восстановительных бригад на объектах энергетики.
 
«Перед предприятиями ТЭК поставили задачи обеспечить безаварийное вхождение в отопительный период, завершить все ремонтные планы и оперативно устранять технологические нарушения», - подчеркнул Роман Задохин.
 