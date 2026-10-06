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«Рифовцы» завоевали новые награды на международных и всероссийских кубках  

Новости
Спортсменки Областной комплексной детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура» достойно выступили на Кубке Паралимпийского комитета России по легкой атлетике – масштабных международных состязаниях, собравших более 200 атлетов из 11 стран, среди которых спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения и интеллектуальными особенностями.

 
Мастер спорта России Мария Фомина из Хвалынска выступила в технических дисциплинах. Мария взяла золото в метании копья и бронзу - в метании диска.
 
Мастер спорта России Мария Колобова из Саратова завоевала серебряную медаль в беге на 100 метров.
 
Подготовили спортсменок заслуженный тренер России Таисия Борисова и тренер-преподаватель высшей квалификационной категории Татьяна Жданова.
 
Также «рифовцы» приняли участие в Кубке России по спорту лиц с поражением опорно‑двигательного аппарата в дисциплине бочча, который прошел в Алексине Тульской области.
 
Золотую медаль завоевал заслуженный мастер спорта России Сергей Сафин. Вместе с ним на площадке выступали кандидат в мастера спорта России Павел Белоглазов из Саратова и Анна Веселова из Ершова.
 
«Опыт и мастерство Сергея, игрока международного уровня, ярко проявились в ходе турнира. Для Павла и Анны этот турнир стал первым опытом противостояния опытным спортсменам. Пусть в этот раз ребятам не удалось попасть на пьедестал – участие уже важный шаг на спортивном пути», – рассказали специалисты школы «РиФ».
 
Подготовил ребят заслуженный тренер России Алексей Мухортов.
 