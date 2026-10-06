В региональном минздраве работает «горячая линия» по вступлению в отопительный сезон  

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Телефон «горячей линии» по вступлению в отопительный сезон лечебных учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Саратовской области: 8 (8452 )39-18-18. Обратиться можно по будням с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00.По возникшим дополнительным вопросам, связанным с предстоящим началом отопительного сезона, необходимо обращаться к главным врачам медицинских учреждений.«В Саратовской области наблюдается ухудшение погодных условий, в отдаленных районах уже были первые заморозки. Главное для нас – чтобы при наступлении холодов в наших учреждениях пациентам было тепло и комфортно. Если у пациентов или их родителей есть замечания по температуре в палатах, они могут обратиться к администрации учреждения для оперативного принятия необходимых мер», - подчеркнул и.о. министра здравоохранения Саратовской области Виталий Луцет.