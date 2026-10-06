Стабильный выпуск резервуаров для нефти: в Саратове реализуют крупный промышленный проект
Модернизация саратовского завода резервуарных металлоконструкций обеспечит рост выпуска стальных резервуаров объемом от 100 до 120 тыс. кубических метров. Это стало возможным при финансовой поддержке Фонда развития промышленности Саратовской области.
Заемные средства в размере 54,8 млн рублей предоставлены заводу по региональной программе фонда «Приоритетная продукция» по ставке 5% годовых сроком на 60 месяцев. Общий бюджет проекта составит более 70 млн рублей.
«Наша задача – поддерживать бизнес, который нацелен на развитие. Этот проект – тому пример. Обновление производства даст заводу новые возможности для роста и позволит увеличить выпуск продукции, востребованной критически важными для экономики отраслями», - отметил министр экономического развития области Илья Емельянов.
Реализация проекта позволит повысить производительность участка раскроя на 12,5% и обеспечит экономию листового металла за счет его более эффективной обработки.
Также модернизация позволит снизить себестоимость изготовления металлоконструкций вертикальных стальных резервуаров и приведет к увеличению объемов производства продукции. Для этого на производство закупят современное металлообрабатывающее оборудование, которое расширит технологические возможности предприятия, повысит точность производимых операций и позволит выполнять задачи, которые ранее требовали применения нескольких станков и ручного труда.
Заемные средства в размере 54,8 млн рублей предоставлены заводу по региональной программе фонда «Приоритетная продукция» по ставке 5% годовых сроком на 60 месяцев. Общий бюджет проекта составит более 70 млн рублей.
«Наша задача – поддерживать бизнес, который нацелен на развитие. Этот проект – тому пример. Обновление производства даст заводу новые возможности для роста и позволит увеличить выпуск продукции, востребованной критически важными для экономики отраслями», - отметил министр экономического развития области Илья Емельянов.
Реализация проекта позволит повысить производительность участка раскроя на 12,5% и обеспечит экономию листового металла за счет его более эффективной обработки.
Также модернизация позволит снизить себестоимость изготовления металлоконструкций вертикальных стальных резервуаров и приведет к увеличению объемов производства продукции. Для этого на производство закупят современное металлообрабатывающее оборудование, которое расширит технологические возможности предприятия, повысит точность производимых операций и позволит выполнять задачи, которые ранее требовали применения нескольких станков и ручного труда.