Стабильный выпуск резервуаров для нефти: в Саратове реализуют крупный промышленный проект

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Заемные средства в размере 54,8 млн рублей предоставлены заводу по региональной программе фонда «Приоритетная продукция» по ставке 5% годовых сроком на 60 месяцев. Общий бюджет проекта составит более 70 млн рублей.«Наша задача – поддерживать бизнес, который нацелен на развитие. Этот проект – тому пример. Обновление производства даст заводу новые возможности для роста и позволит увеличить выпуск продукции, востребованной критически важными для экономики отраслями», - отметил министр экономического развития области Илья Емельянов.Реализация проекта позволит повысить производительность участка раскроя на 12,5% и обеспечит экономию листового металла за счет его более эффективной обработки.Также модернизация позволит снизить себестоимость изготовления металлоконструкций вертикальных стальных резервуаров и приведет к увеличению объемов производства продукции. Для этого на производство закупят современное металлообрабатывающее оборудование, которое расширит технологические возможности предприятия, повысит точность производимых операций и позволит выполнять задачи, которые ранее требовали применения нескольких станков и ручного труда.