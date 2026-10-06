6 октября 2026 ВТОРНИК
Новости
17:30 | 06 октября
Ветеран СВО Игорь Павлов с позывным «Хоттабыч» принял участие в финале «Второго старта»
16:30 | 06 октября
«Путеводные звезды Гагарина» в Парке покорителей космоса
16:30 | 06 октября
Золото мирового первенства — у саратовской самбистки!
15:13 | 06 октября
В Саратовском ТЮЗе пройдет вечер памяти Зои Спириной
13:30 | 06 октября
Энергетики Саратовской области подготовились к отопительному периоду
12:30 | 06 октября
В региональном минздраве работает «горячая линия» по вступлению в отопительный сезон  
12:15 | 06 октября
«Рифовцы» завоевали новые награды на международных и всероссийских кубках  
11:30 | 06 октября
Стабильный выпуск резервуаров для нефти: в Саратове реализуют крупный промышленный проект
10:18 | 06 октября
«Рифовцы» завоевали новые награды на международных и всероссийских кубках  
10:13 | 06 октября
Саратовцев приглашают принять участие в онлайн-зачете по финансовой грамотности
История про газ и про нас
Подробнее
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Стабильный выпуск резервуаров для нефти: в Саратове реализуют крупный промышленный проект

Новости
Модернизация саратовского завода резервуарных металлоконструкций обеспечит рост выпуска стальных резервуаров объемом от 100 до 120 тыс. кубических метров. Это стало возможным при финансовой поддержке Фонда развития промышленности Саратовской области.

 
Заемные средства в размере 54,8 млн рублей предоставлены заводу по региональной программе фонда «Приоритетная продукция» по ставке 5% годовых сроком на 60 месяцев. Общий бюджет проекта составит более 70 млн рублей.
 
«Наша задача – поддерживать бизнес, который нацелен на развитие. Этот проект – тому пример. Обновление производства даст заводу новые возможности для роста и позволит увеличить выпуск продукции, востребованной критически важными для экономики отраслями», - отметил министр экономического развития области Илья Емельянов.
 
Реализация проекта позволит повысить производительность участка раскроя на 12,5% и обеспечит экономию листового металла за счет его более эффективной обработки.
 
Также модернизация позволит снизить себестоимость изготовления металлоконструкций вертикальных стальных резервуаров и приведет к увеличению объемов производства продукции. Для этого на производство закупят современное металлообрабатывающее оборудование, которое расширит технологические возможности предприятия, повысит точность производимых операций и позволит выполнять задачи, которые ранее требовали применения нескольких станков и ручного труда.
 