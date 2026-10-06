6 октября 2026 ВТОРНИК
Новости
17:30 | 06 октября
Ветеран СВО Игорь Павлов с позывным «Хоттабыч» принял участие в финале «Второго старта»
16:30 | 06 октября
«Путеводные звезды Гагарина» в Парке покорителей космоса
16:30 | 06 октября
Золото мирового первенства — у саратовской самбистки!
15:13 | 06 октября
В Саратовском ТЮЗе пройдет вечер памяти Зои Спириной
13:30 | 06 октября
Энергетики Саратовской области подготовились к отопительному периоду
12:30 | 06 октября
В региональном минздраве работает «горячая линия» по вступлению в отопительный сезон  
12:15 | 06 октября
«Рифовцы» завоевали новые награды на международных и всероссийских кубках  
11:30 | 06 октября
Стабильный выпуск резервуаров для нефти: в Саратове реализуют крупный промышленный проект
10:18 | 06 октября
«Рифовцы» завоевали новые награды на международных и всероссийских кубках  
10:13 | 06 октября
Саратовцев приглашают принять участие в онлайн-зачете по финансовой грамотности
История про газ и про нас
Подробнее
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Саратовцев приглашают принять участие в онлайн-зачете по финансовой грамотности

Новости
С 6 по 27 октября 2026 года пройдет IX Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности от Банка России.

 
Участие в зачете – это возможность проверить свои знания, получить полезные рекомендации и собрать коллекцию достижений. Каждый участник, успешно завершивший прохождение зачета, получит именной сертификат, в котором отражены личные результаты.
 
Зачет можно пройти индивидуально или всей семьей. Задания подготовлены на основе конкретных жизненных ситуаций и помогают научиться принимать рациональные финансовые решения.
 
Для тех, кто уже отлично ориентируется в финансовых вопросах, предусмотрен продвинутый уровень сложности. Для младших школьников задания зачета разработаны в увлекательном интерактивном формате.
 
Школьники 7–11 классов с 13 по 15 октября 2026 года могут принять участие в Олимпиадном зачете. В случае его успешного прохождения участники смогут выйти в финал Всероссийской олимпиады «Высшая проба» Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» по профилю «Финансовая грамотность» без дополнительных испытаний. В прошлом году эту возможность получили более 2,5 тыс. школьников.
 
Прохождение личного зачета займет до 20 минут, олимпиадного – до 40 минут, семейного – до 1 часа.
 
Подробную информацию о зачете и форму регистрации можно найти на сайте проекта finzachet.ru. Организатор зачета – Банк России.
 
По информации организаторов