В образовательных учреждениях области начался отопительный сезон

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«На сегодняшний день тепло уже подано более чем в 30% образовательных учреждений региона. Совместно с главами муниципальных районов и ресурсоснабжающими организациями принимаются все необходимые меры для того, чтобы подключение прошло в кратчайшие сроки», - отметил министр образования Александр Блатман.Если в образовательном учреждении не соблюдается температурный режим, необходимо сообщить об этом по номеру горячей линии: 8 (8452) 23‑43‑69Все обращения фиксируются и рассматриваются в оперативном порядке. Информация будет использована для анализа ситуации и принятия необходимых решений.