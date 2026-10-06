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В образовательных учреждениях области начался отопительный сезон

Новости
По поручению губернатора области Романа Бусаргина в школах, детских садах, учреждениях дополнительного образования региона и колледжах начался отопительный сезон. В связи с понижением температуры воздуха и изменением погодных условий министерство образования области ведёт активную работу по подключению зданий к теплоснабжению.

 
 
«На сегодняшний день тепло уже подано более чем в 30% образовательных учреждений региона. Совместно с главами муниципальных районов и ресурсоснабжающими организациями принимаются все необходимые меры для того, чтобы подключение прошло в кратчайшие сроки», - отметил министр образования Александр Блатман.
 
Если в образовательном учреждении не соблюдается температурный режим, необходимо сообщить об этом по номеру горячей линии: 8 (8452) 23‑43‑69
 
Все обращения фиксируются и рассматриваются в оперативном порядке. Информация будет использована для анализа ситуации и принятия необходимых решений.
 