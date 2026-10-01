За качественную диагностику в Петровской районной больнице отвечает современный рентгенологический комплекс

просмотров: 144

Новый комплекс отличается высокой надёжностью, производительностью и высоким качеством получаемого изображения. Это позволяет врачам с точностью ставить диагнозы как при плановых обследованиях, так и в экстренных ситуациях, когда счёт идёт на минуты.- Новый комплекс — это не просто замена старого оборудования. Он позволил нам выйти на новый уровень качества медицинской помощи: диагностика стала быстрее, точнее и безопаснее для пациента, - отмечает главный врач Петровской РБ Галина Вольф.- Петровская районная больница продолжает активно внедрять современные технологии. Мы убеждены, что доступная и качественная медицинская помощь должна быть рядом с каждым жителем, независимо от его места жительства. Новый рентгеновский комплекс — это ещё один важный шаг на пути к этой цели.Напомним, действующая программа модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, однако решением Президента России Владимира Путина она будет продолжена до 2030 года в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».