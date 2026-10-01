День воссоединения новых регионов с Россией отмечают в социозащитных учреждениях области

просмотров: 138

Накануне памятной даты – годовщины воссоединения Луганской и Донецкой Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей с Российской Федерацией – в социозащитных учреждениях Саратовской области провели цикл торжественных мероприятий, получатели услуг разных возрастов приняли участие в различных патриотических акциях.Так, сотрудники и «серебряные» волонтеры комплексного центра соцобслуживания населения Балашовского района поддержали Всероссийскую акцию «Спасибо, что #МЫВМЕСТЕ», которая стала способом выразить благодарность и уважение к защитникам. Мастерицы творческой мастерской «ДоброЦентр» изготовили более 30 окопных свечей, которые будут отправлены на передовую.Старшие из Питерского района изготовили маскировочные сети и сухие души, аткарские волонтеры – подушки, соленое сало и капусту, лапшу быстрого приготовления, сдобные сухари, пирожки и плюшки. В Балаковском районе прошел мастер-класс по пошиву подушечек-косточек, востребованных в военных госпиталях. С участницами социального проекта «Сила рук, тепло сердец» опытом делилась волонтерская группа «Подсосенские рукодельницы. Шьем для СВО». Вместе со сшитыми подушками для отправки подготовили одеяла для транспортировки, бандажи на руку, мягкие чехлы на костыли.«Для нас участие в акции #МЫВМЕСТЕ – это не просто помощь, это наш посильный вклад в общее дело и способ сказать спасибо нашим защитникам», – отметили волонтеры.«Серебряные» добровольцы из Новоузенского, Калининского и Ртищевского районов сплели масксети. Вместе с тем в мастерской «СВОими руками» говорили о сплоченности народов, торжестве исторической справедливости и неразрывной связи общей судьбы.В Самойловском районе для военнослужащих и жителей новых регионов собрали продукты, теплые вещи, предметы первой необходимости и расфасовали сухофрукты.В Базарно-Карабулакском районе старшие побывали на информационном часе «Мы едины», в Советском районе – литературном занятии с просмотром видеоматериалов. В Новобурасском районе в сельском Доме культуры села Аряш ребята учились плести маскировочные сети. Главными помощниками и наставниками стали «серебряные» волонтеры. Для участников мастер-класса это был наглядный пример того, что помощь может быть разной, и каждый вклад в Победу бесценен.Работники комплексного центра соцобслуживания населения Петровского района собрали для бойцов необходимые продукты питания и уже передали добровольческой группе.Специалисты комплексных центров соцобслуживания населения Ровенского и Балтайского районов провели флешмоб «Мы едины и непобедимы», выстроившись в форме числа 89 – по количеству субъектов России.В Лысогорском районе в клубе «Я Патриот» состоялась встреча волонтеров с детьми, для защитников собирали «Чай Победы», в который добавили облепиху, чабрец, шиповник, шалфей и мяту. А затем старшие устроили патриотический велопробег. Участники пробега с государственными флагами проехали по улицам сел, выражая солидарность и поддержку жителям новых субъектов страны.«Участники мероприятий ко Дню воссоединения сходятся во мнении: день, когда новые регионы стали частью нашей страны, – это значимый момент в судьбе России, источник национальной гордости и знак того, насколько крепка связь между народами Российской Федерации», – рассказали в министерстве труда и социальной защиты.