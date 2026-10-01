Учителя и директора школ обсуждают в Москве развитие современного образования

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В Национальном центре «Россия» в рамках Большой учительской недели собрались более тысячи педагогов и руководителей образовательных организаций из регионов России и зарубежных стран.Президент России Владимир Путин в своем приветствии отметил, что на одной площадке собрались педагоги, эксперты и представители органов власти из регионов России и ряда зарубежных государств. В центре внимания – развитие системы общего образования, обмен лучшими практиками, современные технологии и новые методики.Участников приветствовал министр просвещения России Сергей Кравцов. Он подчеркнул, что форум классных руководителей уже стал площадкой, где вместе с педагогами обсуждают будущее образования и формируют новые решения.«Главная тема года – это исполнение указа Президента № 498 «О дополнительных мерах поддержки учителей». Министерством подготовлены 3 проекта федеральных законов и проект постановления Правительства об удостоверении учителя. Вместе с педагогами сформируем положение о статусе учителя и вынесем его на публичное обсуждение», — сказал министр просвещения.Три дня 9 учителей и 5 директоров школ Саратовской области будут обсуждать вопросы воспитания, управления школой и развития современного образования.«Сегодня с коллегами мы приняли участие сразу в трёх панельных дискуссиях. Они были посвящены личным историям и ценностям, которые нас формируют, роли крепкой команды в суверенитете страны и тому, как вместе открывать новые горизонты. Каждая оказалась насыщенной, содержательной и актуальной, заставила задуматься. Завтра нас ждут новые эмоции, а сегодня есть над чем подумать и что взять себе на вооружение», — поделилась впечатлениями преподаватель Энгельсского колледжа профессиональных технологий Галина Доронина.Впервые одновременно с форумом классных руководителей проходит Всероссийский форум директоров школ. Его участниками стали 300 руководителей образовательных организаций, в том числе 5 директоров школ из Саратовской области.В деловой программе – профориентация школьников, взаимодействие школ с колледжами и вузами, профессиональное развитие педагогов, сохранение исторической памяти и вопросы безопасности детей.Отдельное внимание на форумах уделяется взаимодействию школы с семьями учеников, воспитательной работе, поддержке педагогов и профилактике деструктивного поведения.