Пользуйтесь личным кабинетом «Мой газ» и получите 1000 рублей на лицевой счет
С 1 октября по 30 ноября 2026 года «Газпром межрегионгаз Саратов» проводит для жителей региона акцию «Личный кабинет – выгодная привычка».
Участникам акции не нужно менять привычный порядок расчетов за газ: достаточно передавать показания прибора учета и оплачивать потребленный газ через Личный кабинет абонента «Мой ГАЗ».
За выполнение условий можно получить 1000 рублей на лицевой счет и использовать их для оплаты газа.
Чтобы принять участие в акции, в октябре и ноябре необходимо:
- передавать показания прибора учета газа до 25-го числа через Личный кабинет «Мой ГАЗ»;
- оплачивать в полном объеме потребленный природный газ до 15-го числа через Личный кабинет.
Дополнительная регистрация для участия не требуется. Система автоматически определит абонентов, которые выполнили все условия акции.
По итогам каждого месяца будут определяться 50 победителей. Обладателей призов выберут с помощью генератора лицевых счетов в прямом эфире официального сообщества компании в социальной сети «ВКонтакте».
Подробные условия акции опубликованы на официальном сайте «Газпром межрегионгаз Саратов».
Реклама
ООО «Газпром межрегионгаз Саратов»
Erid:2SDnjbuWz9q
Участникам акции не нужно менять привычный порядок расчетов за газ: достаточно передавать показания прибора учета и оплачивать потребленный газ через Личный кабинет абонента «Мой ГАЗ».
За выполнение условий можно получить 1000 рублей на лицевой счет и использовать их для оплаты газа.
Чтобы принять участие в акции, в октябре и ноябре необходимо:
- передавать показания прибора учета газа до 25-го числа через Личный кабинет «Мой ГАЗ»;
- оплачивать в полном объеме потребленный природный газ до 15-го числа через Личный кабинет.
Дополнительная регистрация для участия не требуется. Система автоматически определит абонентов, которые выполнили все условия акции.
По итогам каждого месяца будут определяться 50 победителей. Обладателей призов выберут с помощью генератора лицевых счетов в прямом эфире официального сообщества компании в социальной сети «ВКонтакте».
Подробные условия акции опубликованы на официальном сайте «Газпром межрегионгаз Саратов».
Реклама
ООО «Газпром межрегионгаз Саратов»
Erid:2SDnjbuWz9q