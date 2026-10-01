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Саратовских школьников и студентов посвятили в «Хранителей истории»

Новости
Ко Дню воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией в Историческом парке «Россия — Моя история» прошёл региональный слёт «Хранителей истории».

Саратовских школьников и студентов посвятили в «Хранителей истории»

Участники смогли посетить профориентационные площадки военных институтов и партнёров, мастер-классы, в том числе по сборке и разборке оружия, интерактивные площадки, экскурсионную программу по экспозиции Исторического парка, а также проверить меткость в лазертаге. Помимо этого, перед ребятами выступила депутат Саратовской областной думы Юлия Литневская с лекцией об исторической памяти «Доблесть и бесстрашие: герои прошлого и настоящего».

В рамках слёта прошла «Классная встреча» с Героем России, начальником Саратовского военного ордена Жукова Краснознамённого института войск национальной гвардии РФ Александром Белоглазовым. Ребята больше узнали о военных специальностях, о героях-земляках и задали волнующие вопросы.


Саратовских школьников и студентов посвятили в «Хранителей истории»

Завершением события стала церемония посвящения в «Хранители истории», в ходе которой командам вручили сертификаты и вымпелы со значками за их труд в течение всего года.

«Все, кто сегодня находится в зале, безусловно, болеют душой за свою страну, за свою Родину. Очень отрадно, что вы, такие молодые ребята, уже понимаете, что каждый должен служить Отчизне. Бойцы сейчас защищают рубежи нашей Родины и дают нам здесь возможность общаться, созидать и достигать новых высот. Вы уже сегодня вносите серьёзный вклад в сохранение нашей исторической памяти. Ведь каждое восстановленное имя, каждый восстановленный эпизод из жизни наших бойцов и предков — это дань уважения к истории нашей страны», — подчеркнула председатель комитета молодёжной политики Саратовской области Ангелина Беловицкая.

Всероссийский проект «Хранители истории» стартовал 15 апреля 2023 года. За время реализации в Саратовской области более 5000 обучающихся и 400 наставников приняли участие в проекте.

«Хранители истории» — это проект о командной работе. Миссия проекта — воспитание будущих героев страны и настоящих патриотов своего Отечества. Он направлен на сохранение исторического наследия, изучение и популяризацию истории малой родины, а также воспитание уважительного отношения к церемониалу несения почётного караула.