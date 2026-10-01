Саратовский Росреестр разъясняет, что влияет на кадастровую стоимость
Актуальные сведения в ЕГРН – это залог корректной кадастровой стоимости вашей недвижимости. Со временем параметры объекта могут меняться, а данные, сформированные до введения единых федеральных стандартов учета в 2013 году, иногда требуют актуализации. Площадь, материал стен, год постройки или вид разрешенного использования напрямую влияют на результаты государственной кадастровой оценки (ГКО).
Чтобы избежать неточностей при ГКО, саратовский Росреестр рекомендует правообладателям самостоятельно проверять характеристики своих объектов. Сделать это можно онлайн через платформу «Национальная система пространственных данных» (НСПД), а также заказав выписку из ЕГРН на портале Госуслуг или в любом МФЦ. Если вы обнаружили расхождения, подайте бесплатное заявление о кадастровом учете изменений.
Чтобы упростить исправление архивных неточностей, Росреестр подготовил законопроект, упрощающий порядок изменения сведений о площади объектов в ЕГРН. Сегодня изменить площадь здания или сооружения можно исключительно в результате реконструкции. Новый законопроект позволит делать это по заявлению собственника без необходимости подготовки технического плана. Также предлагается упростить внесение таких данных, как год ввода в эксплуатацию и материал наружных стен. Ведомство сможет обновлять эти сведения самостоятельно на основании документов от региональных учреждений, наделенных полномочиями по определению кадастровой стоимости
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«В 2027 году пройдет кадастровая оценка объектов капитального строительства. Подготовиться к ней можно, подав декларацию с актуальными характеристиками до 31 декабря 2026 года. Рассчитанная на ее основе стоимость начнет применяться с 2028 года», - пояснил заместитель руководителя регионального Росреестра Сергей Янко.
Чтобы избежать неточностей при ГКО, саратовский Росреестр рекомендует правообладателям самостоятельно проверять характеристики своих объектов. Сделать это можно онлайн через платформу «Национальная система пространственных данных» (НСПД), а также заказав выписку из ЕГРН на портале Госуслуг или в любом МФЦ. Если вы обнаружили расхождения, подайте бесплатное заявление о кадастровом учете изменений.
Чтобы упростить исправление архивных неточностей, Росреестр подготовил законопроект, упрощающий порядок изменения сведений о площади объектов в ЕГРН. Сегодня изменить площадь здания или сооружения можно исключительно в результате реконструкции. Новый законопроект позволит делать это по заявлению собственника без необходимости подготовки технического плана. Также предлагается упростить внесение таких данных, как год ввода в эксплуатацию и материал наружных стен. Ведомство сможет обновлять эти сведения самостоятельно на основании документов от региональных учреждений, наделенных полномочиями по определению кадастровой стоимости
.
«В 2027 году пройдет кадастровая оценка объектов капитального строительства. Подготовиться к ней можно, подав декларацию с актуальными характеристиками до 31 декабря 2026 года. Рассчитанная на ее основе стоимость начнет применяться с 2028 года», - пояснил заместитель руководителя регионального Росреестра Сергей Янко.