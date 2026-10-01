Саратовский Росреестр разъясняет, что влияет на кадастровую стоимость

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Чтобы избежать неточностей при ГКО, саратовский Росреестр рекомендует правообладателям самостоятельно проверять характеристики своих объектов. Сделать это можно онлайн через платформу «Национальная система пространственных данных» (НСПД), а также заказав выписку из ЕГРН на портале Госуслуг или в любом МФЦ. Если вы обнаружили расхождения, подайте бесплатное заявление о кадастровом учете изменений.Чтобы упростить исправление архивных неточностей, Росреестр подготовил законопроект, упрощающий порядок изменения сведений о площади объектов в ЕГРН. Сегодня изменить площадь здания или сооружения можно исключительно в результате реконструкции. Новый законопроект позволит делать это по заявлению собственника без необходимости подготовки технического плана. Также предлагается упростить внесение таких данных, как год ввода в эксплуатацию и материал наружных стен. Ведомство сможет обновлять эти сведения самостоятельно на основании документов от региональных учреждений, наделенных полномочиями по определению кадастровой стоимости«В 2027 году пройдет кадастровая оценка объектов капитального строительства. Подготовиться к ней можно, подав декларацию с актуальными характеристиками до 31 декабря 2026 года. Рассчитанная на ее основе стоимость начнет применяться с 2028 года», - пояснил заместитель руководителя регионального Росреестра Сергей Янко.