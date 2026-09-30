Евгения Кознова назначена министром внутренней политики Саратовской области
Евгения Кознова с 30 сентября приступит к обязанностям министра внутренней, региональной и муниципальной политики Саратовской области. Об этом во вторник сообщили в правительстве региона.
Должность главы ведомства стала вакантной после отставки Александра Милованова, покинувшего свой пост 28 сентября. До нового назначения Кознова занимала должность заместителя главы администрации Саратова — председателя комитета по общественным отношениям.
Евгения Кознова является выпускницей Саратовского государственного технического университета (СГТУ). С 2004 по 2016 год она работала социологом и руководителем аналитического отдела в ЗАО "Мониторинг.ру-Саратов". В период с 2016 по 2019 год занималась предпринимательской деятельностью.
В мае 2019 года Кознова была назначена общественным советником главы Саратова по вопросам информационного сопровождения. С ноября 2019 года она руководила комитетом администрации города по общественным отношениям, анализу и информации, а в сентябре 2025 года получила пост заместителя главы администрации Саратова.
Новое назначение прокомментировал Сергей Авезниязов, руководитель Саратовского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство»:
- Безусловно, нахождение Евгении Козновой на посту министра внутренней региональной и муниципальной политики это шаг к укреплению вертикали управления, ведь курируемая ведомством работа требует системного подхода и умения взаимодействовать с территориальными образованиями области.
Уверен, что её профессионализм и многолетняя погружённость в специфику этого направления позволят выстроить работу так, чтобы интересы муниципалитетов и жителей области были приоритетом. Это логичное продолжение её карьеры, и хочется пожелать ей успехов на новом ответственном посту.
Должность главы ведомства стала вакантной после отставки Александра Милованова, покинувшего свой пост 28 сентября. До нового назначения Кознова занимала должность заместителя главы администрации Саратова — председателя комитета по общественным отношениям.
Евгения Кознова является выпускницей Саратовского государственного технического университета (СГТУ). С 2004 по 2016 год она работала социологом и руководителем аналитического отдела в ЗАО "Мониторинг.ру-Саратов". В период с 2016 по 2019 год занималась предпринимательской деятельностью.
В мае 2019 года Кознова была назначена общественным советником главы Саратова по вопросам информационного сопровождения. С ноября 2019 года она руководила комитетом администрации города по общественным отношениям, анализу и информации, а в сентябре 2025 года получила пост заместителя главы администрации Саратова.
Новое назначение прокомментировал Сергей Авезниязов, руководитель Саратовского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство»:
- Безусловно, нахождение Евгении Козновой на посту министра внутренней региональной и муниципальной политики это шаг к укреплению вертикали управления, ведь курируемая ведомством работа требует системного подхода и умения взаимодействовать с территориальными образованиями области.
Уверен, что её профессионализм и многолетняя погружённость в специфику этого направления позволят выстроить работу так, чтобы интересы муниципалитетов и жителей области были приоритетом. Это логичное продолжение её карьеры, и хочется пожелать ей успехов на новом ответственном посту.