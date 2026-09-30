Евгения Кознова назначена министром внутренней политики Саратовской области

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Должность главы ведомства стала вакантной после отставки Александра Милованова, покинувшего свой пост 28 сентября. До нового назначения Кознова занимала должность заместителя главы администрации Саратова — председателя комитета по общественным отношениям.Евгения Кознова является выпускницей Саратовского государственного технического университета (СГТУ). С 2004 по 2016 год она работала социологом и руководителем аналитического отдела в ЗАО "Мониторинг.ру-Саратов". В период с 2016 по 2019 год занималась предпринимательской деятельностью.В мае 2019 года Кознова была назначена общественным советником главы Саратова по вопросам информационного сопровождения. С ноября 2019 года она руководила комитетом администрации города по общественным отношениям, анализу и информации, а в сентябре 2025 года получила пост заместителя главы администрации Саратова.Новое назначение прокомментировал Сергей Авезниязов, руководитель Саратовского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство»:- Безусловно, нахождение Евгении Козновой на посту министра внутренней региональной и муниципальной политики это шаг к укреплению вертикали управления, ведь курируемая ведомством работа требует системного подхода и умения взаимодействовать с территориальными образованиями области.Уверен, что её профессионализм и многолетняя погружённость в специфику этого направления позволят выстроить работу так, чтобы интересы муниципалитетов и жителей области были приоритетом. Это логичное продолжение её карьеры, и хочется пожелать ей успехов на новом ответственном посту.