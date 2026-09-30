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Национальный мордовский праздник объединил представителей разных народов

Новости
Национальный мордовский праздник объединил представителей разных народов


В селе Оркино Петровского района прошел традиционный национальный мордовский праздник «Шумбрат». Он был организован министерством внутренней региональной и муниципальной политики области, администрацией Петровского муниципального района и стал частью программы мероприятий, проводимых в регионе в рамках Года единства народов России.

В этом году мероприятие по традиции прошло в формате фестиваля и собрало гостей и участников из разных районов Саратовской области, а также Республики Мордовия, Ульяновской и Пензенской областей.

На территории Национального Мордовского Центра, размещенного в здании местного Дома культуры, были организованы презентационные площадки муниципальных районов области, на которых были представлены предметы культуры и быта народов Саратовской области, развернута выставка декоративно-прикладного творчества. Для всех желающих были организованы мастер-классы по изготовлению сувениров.

Гости праздника могли познакомиться с особенностями национальной кухни народов Саратовской области и национальными мордовскими играми, попробовав свои силы в перетягивании каната, перетаскивании мешков, салочках, прыжках через препятствия. Здесь же были презентованы итоговые работы участников межрегионального фестиваля-конкурса резчиков по дереву «Поющее дерево» из Саратовской, Нижегородской, Самарской, Пензенской областей, Удмуртии и Мордовии.

Для всех желающих были открыты двери местного этнографического музея мордовской культуры и быта и Музея истории специальной военной операции. Творческие коллективы и исполнители представили хореографические и вокальные выступления, также отражающие многонациональный состав населения Саратовской области.

В рамках торжественной части мероприятия организаторов, участников и гостей праздника от имени Губернатора области Романа Бусаргина приветствовал первый заместитель министра внутренней региональной и муниципальной политики области Денис Попонов.

«Бережное отношение к национальным традициям и обычаям – залог межнационального мира, общественного согласия и дружбы народов Саратовской области. В Год единства народов России «Шумбрат» обретает особое значение. Он напоминает нам о том, что сила России сокрыта в сплоченности, взаимном уважении и бережном отношении к самобытности каждого этноса»,
- отмечено в приветственном адресе главы региона.

Активным общественным деятелям за большой личный вклад в сохранение межнационального мира и согласия на территории Саратовской области были вручены благодарственные письма Губернатора области и министерства внутренней региональной и муниципальной политики.