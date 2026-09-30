Саратов вышел на старт «Кросса нации»

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В минувшую субботу Набережная Космонавтов стала местом большого спортивного праздника. В Саратове прошёл Всероссийский день бега «Кросс нации», объединивший любителей спорта разных возрастов.Программа была рассчитана и на тех, кто регулярно выходит на пробежки, и на тех, кто только начинает знакомство с бегом. Участники могли выбрать дистанцию от 1 до 12 километров, а открыли спортивный день семейным забегом на 500 метров.Особенно приятно было видеть на старте родителей с детьми, друзей и целые семьи. Для кого-то это была возможность проверить себя, для кого-то — провести выходной активно, а для кого-то — сделать первый шаг к регулярным занятиям спортом. И всё это — в одном из самых красивых мест Саратова.«Спасибо каждому, кто вышел на старт. «Кросс нации» ещё раз доказал: спорт объединяет людей и становится частью нашей повседневной жизни»,- подчеркнул министр спорта Саратовской области Александр Абросимов.