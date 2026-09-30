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На набережной Саратова высадили 250 роз

Новости
На набережной Саратова высадили 250 роз


В выходные в Саратове при поддержке главного архитектора области Анастасии Пузановой состоялся эко-культурный проект «Остров роз», в рамках которого на Набережной Космонавтов высадили 250 кустов роз разных сортов.

Этот проект зародился в Санкт-Петербурге в 2021 году. Саратов стал первым городом в России, в котором инициатива получила свое продолжение. Ее поддержали на региональном, местном уровнях, проект объединил жителей города, творческие союзы, общественные организации в целях преображения городской среды.

Розарии всегда были украшением Набережной Космонавтов. В рамках проведения эко-культурного проекта «Остров роз» были высажены сорта роз, которые когда-то выращивали в Аткарске.

«Жители города с огромным удовольствием поддержали проект и собственными силами высадили 250 именных кустов роз на нижнем ярусе Набережной Космонавтов. Год назад по инициативе общественного совета Набережной мы совместно с администрацией города уже восстановили два розария, один из которых находится со стороны улицы Октябрьской, а другой - со стороны улицы Некрасова. В этом году традиция высаживать розы продолжилась, и уже сотни жителей присоединились к акции. Проект «Остров роз» объединил в себе не только идею городского озеленения, но и культурные традиции. Накануне высадки в большом зале консерватории прошел концерт солистки Мариинского театра города Санкт-Петербурга - Анны-Марии Матис со специальной камерной программой «Музыка цветов» русских композиторов. Подобные акции по озеленению городских пространств уникальны, так как жители города вносят личный вклад в преображение городских территорий. Такие проекты можно организовывать на постоянной основе», - рассказала Анастасия Пузанова.