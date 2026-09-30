Саратовская область примет участие в XXVIII Российской агропромышленной выставке «Золотая осень -2026»
Делегация сельхозтоваропроизводителей Саратовской области, представителей аграрной науки и деловых кругов во главе с зампредом Правительства области – министром сельского хозяйства Василием Котовым примет участие в ключевом событии в отечественного АПК – 28-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень – 202», которая будет проходить с 7 по 10 октября в Москве. Мероприятие традиционно пройдет в Тимирязев Центре.
В этом году выставка посвящена технологиям эффективного роста агропромышленного комплекса. В основе – три научно-технологических проекта Минсельхоза России: агротехнологический, животноводческий и биотехнологический. Они охватывают основные направления развития отрасли и ориентированы на повышение эффективности производства и снижение себестоимости продукции АПК.
Впервые на «Золотой осени» будут организованы сразу две экспозиции. Основная, для профессионалов рынка, объединит достижения регионов, ведущих производителей сельхозтехники и оборудования, разработчиков современных решений для АПК, а также племенных хозяйств и сельхозпредприятий. Научно-популярная зона «Погружение в агро» – иммерсивное пространство для тех, кто хочет открыть для себя мир современного сельского хозяйства. Здесь можно будет наглядно увидеть, с помощью каких технологий АПК обеспечивает продовольственную безопасность России и других стран мира.
В рамках деловой программы центральным событием станет пленарное заседание «Навигатор российского АПК: технологии эффективного роста» с участием Министра сельского хозяйства Оксаны Лут. Всего состоится более 60 мероприятий, в том числе круглые столы и панельные дискуссии. Их тематика охватит ключевые направления развития отрасли – от агротехнологий и переработки до подготовки кадров и поддержки предпринимательства.
На площадке выставки также пройдет церемония награждения победителей в рамках проекта «Женщины в АПК». От Саратовской области в число победителей вошли Любовь Галанина из Калининского района, Равза Акчурина из Озинского МР, а также представительницы Екатериновского и Романовского районов – Елена Алексашина и Вера Гулянина.
Для молодежи будет организована обширная программа с квестами, образовательными и игровыми форматами, мастер-классами, интерактивами и другими активностями. Посетители смогут больше узнать об отрасли, востребованных профессиях и возможностях для развития в АПК.
Программу дополнит гастрономический фестиваль с кулинарными мастер-классами от шеф-поваров. На фермерской ярмарке посетители смогут познакомиться с продукцией отечественных производителей из разных уголков страны. Для гостей также пройдут винные дегустации, где свою продукцию представят ведущие российские винодельни.
В дни свободного посещения выставка будет открыта для всех желающих. Зарегистрироваться можно заранее на сайте мероприятия (https://russianagroweek.ru/ ) или непосредственно на площадке.