Саратовская область примет участие в XXVIII Российской агропромышленной выставке «Золотая осень -2026»

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Делегация сельхозтоваропроизводителей Саратовской области, представителей аграрной науки и деловых кругов во главе с зампредом Правительства области – министром сельского хозяйства Василием Котовым примет участие в ключевом событии в отечественного АПК – 28-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень – 202», которая будет проходить с 7 по 10 октября в Москве. Мероприятие традиционно пройдет в Тимирязев Центре.В этом году выставка посвящена технологиям эффективного роста агропромышленного комплекса. В основе – три научно-технологических проекта Минсельхоза России: агротехнологический, животноводческий и биотехнологический. Они охватывают основные направления развития отрасли и ориентированы на повышение эффективности производства и снижение себестоимости продукции АПК.Впервые на «Золотой осени» будут организованы сразу две экспозиции. Основная, для профессионалов рынка, объединит достижения регионов, ведущих производителей сельхозтехники и оборудования, разработчиков современных решений для АПК, а также племенных хозяйств и сельхозпредприятий. Научно-популярная зона «Погружение в агро» – иммерсивное пространство для тех, кто хочет открыть для себя мир современного сельского хозяйства. Здесь можно будет наглядно увидеть, с помощью каких технологий АПК обеспечивает продовольственную безопасность России и других стран мира.В рамках деловой программы центральным событием станет пленарное заседание «Навигатор российского АПК: технологии эффективного роста» с участием Министра сельского хозяйства Оксаны Лут. Всего состоится более 60 мероприятий, в том числе круглые столы и панельные дискуссии. Их тематика охватит ключевые направления развития отрасли – от агротехнологий и переработки до подготовки кадров и поддержки предпринимательства.На площадке выставки также пройдет церемония награждения победителей в рамках проекта «Женщины в АПК». От Саратовской области в число победителей вошли Любовь Галанина из Калининского района, Равза Акчурина из Озинского МР, а также представительницы Екатериновского и Романовского районов – Елена Алексашина и Вера Гулянина.Для молодежи будет организована обширная программа с квестами, образовательными и игровыми форматами, мастер-классами, интерактивами и другими активностями. Посетители смогут больше узнать об отрасли, востребованных профессиях и возможностях для развития в АПК.Программу дополнит гастрономический фестиваль с кулинарными мастер-классами от шеф-поваров. На фермерской ярмарке посетители смогут познакомиться с продукцией отечественных производителей из разных уголков страны. Для гостей также пройдут винные дегустации, где свою продукцию представят ведущие российские винодельни.В дни свободного посещения выставка будет открыта для всех желающих. Зарегистрироваться можно заранее на сайте мероприятия (https://russianagroweek.ru/ ) или непосредственно на площадке.