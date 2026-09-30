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В Саратовской области продолжаются занятия в «Школах ухода»

Новости / Здоровье
В Саратовской области продолжаются занятия в «Школах ухода»

 
«Школы ухода», действующие при комплексных центрах социального обслуживания населения области, зарекомендовали себя как востребованная и практичная форма поддержки для родственников тяжелобольных людей.

Демонстрационные комнаты помогают близким больных освоить базовые и продвинутые навыки грамотного ухода: от правильной организации безопасного пространства в доме и профилактики осложнений до техник перемещения маломобильного человека, кормления, контроля жизненно важных показателей и работы со специальными приспособлениями.

Не менее важный компонент работы «Школ ухода» – это  психологическая поддержка. Нередко проходят и консультации юриста по вопросам оформления инвалидности, получения технических средств реабилитации и льгот – так семья получает комплексную навигацию по доступным мерам поддержки.

«Занятия, как индивидуальные, так и групповые, проводят специалисты учреждений. Теория всегда подкрепляется отработкой приемов на манекенах, чтобы человек ушел с занятия не просто с информацией, а с уверенностью, что сможет применить знания на практике», – рассказали в министерстве труда и социальной защиты.

Так, в Романовском районе состоялось занятие для помощников по уходу отделения долговременного ухода. Главной темой стало использование медицинской функциональной кровати. Это оборудование – незаменимый помощник в уходе за маломобильными гражданами. Однако оно требует грамотного обращения.

А в Екатериновском районе родным тяжелобольных наглядно продемонстрировали правильный уход за маломобильными пациентами в домашних условиях, а также представили специализированные реабилитационные средства.

Напомним, работа «Школ ухода» в центрах соцобслуживания населения области продолжается в рамках региональной программы «Активное долголетие» национального проекта Президента Российской Федерации Владимира Путина «Семья».
 