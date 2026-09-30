Обновлённый музей имени легендарной разведчицы открыл двери

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В Духовницком краеведческом музее имени А. С. Вшивцевой завершено комплексное техническое переоснащение, выполненное в рамках федерального проекта национального проекта «Семья». Модернизация помогла сохранить исторические реликвии и сделать музей доступнее и интереснее для разных поколений.Музей, основанный в 1978 году как общественное учреждение, с февраля 2024 года действует в статусе муниципального учреждения культуры и носит имя Анастасии Семёновны Вшивцевой — участницы Великой Отечественной войны, легендарной разведчицы и заслуженного учителя РСФСР, жительницы посёлка Духовницкое. Сегодня музей располагается в помещениях районного Дома культуры (на правах безвозмездной аренды) и занимает 187 кв. м, из которых 135 кв. м отведены под экспозиции.Благодаря федеральной субсидии в рамках инициированного Президентом страны нацпроекта «Семья» музей оснастили современным оборудованием. В числе новшеств — интерактивные столы и оцифровка фондов. Это позволило выставлять уникальные документы — письма фронтовиков и документы самой Вшивцевой — в мультимедийном виде, без риска повреждения оригиналов.- Обновление экспозиционного оборудования дало возможность представить ранее скрытую этнографическую коллекцию, включая редкий женский свадебный костюм XIX века. Появились мультимедийные зоны с визуализацией фото‑ и видеоматериалов о природе Духовницкого района, короткофокусные проекторы и экраны для комфортных экскурсионных показов, горизонтальные и вертикальные витрины с точечным освещением, тканевые стенды и инсталляции — в том числе «Стена старообрядческого храма» и «Изба». Для сотрудников закуплены персональные компьютеры, что ускорило работу с учётной документацией и внесение сведений в Государственный каталог Музейного фонда РФ, - рассказала директор музея Олеся Шапорева.Духовницкий музей — единственное в районе учреждение, системно занимающееся музейной деятельностью, он принимает передвижные выставки из областных музеев. В 2025 году музей посетили более 3 тысяч человек. При музее действуют и общественные инициативы — в 2024 году открыто первичное отделение «Движения Первых» и создан патриотический клуб «Истоки».- Техническое переоснащение в рамках национального проекта "Семья " не только сохранило объекты культурного наследия, но и дало новый импульс туристической и просветительской деятельности в районе. Современное оформление и мультимедийные решения делают экспозиции понятнее для молодёжи, привлекательнее для семей и удобнее для специалистов, приезжающих с передвижными выставками, - отметила первый заместитель министра культуры Саратовской области Елена Познякова.