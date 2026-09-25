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Ушёл из жизни журналист и политолог Дмитрий Олейник

Новости
Ушёл из жизни журналист и политолог Дмитрий Олейник


На 59-м году жизни скончался журналист и политолог Дмитрий Олейник.

Дмитрий Борисович родился в Саратове, окончил школу №42 и Саратовский социально-экономический институт. С марта 2007 года трудился советником губернатора Саратовской области.
В 2013–2014 гг. работал главным редактором газеты Общественной палаты области «Глас Народа».
В 2014–2015 гг. возглавлял «Саратовскую областную газету».
Был председателем общественной организации «Народно-патриотический союз Саратовской области», членом Общественной палаты г. Саратова, членом Общественных советов при ГУ МВД России по Саратовской области и министерства информации и массовых коммуникаций региона. Награждён грамотой губернатора Саратовской области.

"От министерства информации и массовых коммуникаций и себя лично выражаю искренние соболезнования и сочувствие в связи с кончиной талантливого журналиста, профессионального политолога, жизнерадостного и отзывчивого человека. Искренние слова поддержки родным и близким", - выразил соболезнования министр информации и массовых коммуникаций Александр Колоколов.